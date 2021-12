Gagner proprement de l’argent n’est pas le fort de certains individus, qui versent, sans scrupules, dans des malversations profiteuses. C’est le cas de cet individu , 33 ans, qui se faisait passer pour un officier supérieur de l’ANP, afin d’escroquer de simples citoyens, en quête d ’obtention de la carte militaire, délivrable en principe suivant certaines conditions dont, notamment l’accomplissement du Service national, la justification de soutien de famille ou encore après constitution d’un dossier médical. Cet individu a fait fi de toutes ces considérations promettant monts et merveilles à ses clients. Mais, c’était sans compter sur la vigilance des services de sécurité. Dans le cadre de la prévention et d’une présence dissuasive sur le terrain contre toutes les formes de criminalité, l’unité du groupe régional de la Gendarmerie nationale de Béjaïa a pu arrêter une personne se faisant passer pour un faux militaire dans le but d’ escroquer des citoyens. Arrêté, le mis en cause a été conduit au siège de la brigade pour interrogatoire, où il a été identifié par l’une de ses victimes, comme étant le suspect qui lui avait subtilisé une somme d’argent se faisant passer pour un militaire. Un dossier a été ficelé contre le suspect, qui a été déféré par-devant les autorités judiciaires territorialement compétentes, qui l’ont incarcéré à l’établissement pénitentiaire de Béjaïa en attendant sa comparution.