L'usurpation d'identité est puni par la loi? notamment lorsqu'elle porte atteinte à des membres de l'État, ou même utilisé pour escroquer autrui. Les services de sécurité de la wilaya de Sétif ont interpellé un suspect, présenté sous les initiales R.A.,qui se présentait en tant que conseiller du chef de l'État. Suite à plusieurs vols, les autorités auraient entamé une enquête. Le parquet a émis des instructions à la brigade de police judiciaire de Sétif permettant d'établir un mandat d'arrêt contre l'individu qui aurait, grâce à ce stratagème, réussi à duper plusieurs personnes et en voler certains, amassant ainsi de grandes sommes d'argent. Afin de mener à terme leur enquête, et d'avoir plus d'éléments en leur possession, les autorités de la wilaya de Sétif lancent un appel à témoins. Ils incitent toute personne ayant été victime d'escroquerie de la part de cet individu à se présenter afin de déposer plainte et de fournir les témoignages qui pourraient être très significatifs pour l'avancée de l'affaire, sachant que tout renseignement avéré est bénéfique au dossier inculpant du suspect.