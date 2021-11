Toutes les dispositions ont été prises, afin que les élections municipales se déroulent dans les meilleures conditions possibles à commencer par les moyens humains et matériels devant garantir le respect du protocole sanitaire dans tous les centres de vote. Une réunion a été d'ailleurs présidée, la semaine dernière, par le wali, Djilali Doumi, afin d'apporter les dernières touches aux préparatifs de ce rendez-vous électoral et ainsi se pencher sur la question inhérente aux moyens déployés pour l'application du protocole sanitaire en question. Le jour J est donc arrivé et l'on s'attend, cette fois-ci, à un long suspense avant de connaître lesquels des candidats auront les faveurs des électeurs de la wilaya de Tizi Ouzou.

En effet, on n'assistera dé-sormais pas au scénario habituel où les jeux étaient presque faits entre les listes du FFS et du RCD avec quelques conquêtes çà et là des listes du FLN et du RND. Avec le boycott du RCD et la faible participation du FLN et du RND, ajoutée à la présence inédite et renforcée des indépendants, on se dirige inéluctablement vers une autre carte politique à Tizi Ouzou. Une carte dont on connaîtra les contours à partir de demain. Certes, théoriquement, le FFS part favori et les observateurs le donnent comme ayant plus de chances de remporter la première place aussi bien aux APC qu'à l'APW. Mais le déroulement de la campagne électorale dans les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou a montré qu'on ne doit guère sous-estimer les listes indépendantes, surtout quelques-unes parmi elles.

En effet, l'engouement suscité par les candidats de ces listes indépendantes, à travers la wilaya de Tizi Ouzou n'a rien à envier à celui réservé aux candidats du FFS.

Des listes d'indépendants, comme celles dénommées Tagmats, Assirem, Thighri n wegdud, etc. ont démontré, sur le terrain, qu'elles pouvaient rivaliser avec le FFS, surtout dans certaines régions. Il faut rappeler que pas moins de 90 listes sont en lice pour les élections communales dans la wilaya de Tizi Ouzou. Une bonne partie parmi ces dernières sont constituées de dissidents du RCD, du FFS et

d'autres partis politiques. Idem pour l'APW. Les listes dénommées Tagmats (parrainée par le député et ex-P/APC de Tizi Ouzou, Ouahab Aït Menguellet) et Assirem pilotée par Yassine Aissaouène, ex-député du RCD, ne sont guère à sous-estimer. Dans la prochaine APW, on retrouvera donc des élus du FFS, du FLN, du RND ainsi que de futurs élus des listes Assirem et Tagmats. Toute la question consiste à savoir si c'est le FFS qui aura la part du lion ou bien les indépendants qui créeront la surprise. Ces derniers pourront, en effet, peser lourdement à l'APW, dans le cas de figure où le FFS ne parviendrait pas à arracher une majorité absolue, qui lui permettrait de détenir les rênes de l'APW.

Le jeu des alliances va, dans ce cas de figure, conférer aux indépendants mais aussi aux élus du FLN et du RND, un poids réel. Ces derniers pourraient même renverser la vapeur, dans la mesure où une alliance entre les quatre venait à être scellée. Pour l'instant, il est prématuré de conjecturer la configuration de la future APW de Tizi Ouzou, mais une chose est sûre, des surprises il y en aura. Depuis le début du multipartisme en Algérie, c'est la première fois que les indépendants participent à des élections communales, avec un nombre aussi élevé de listes et c'est la première fois aussi qu'ils ont de fortes chances de ne pas revenir bredouilles après la fin de l'opération de vote.