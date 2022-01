Le vieux marché populaire «Placette Laârab», sis au centre-ville de Blida, fait office de meilleure place et une destination de choix pour la population locale et les visiteurs de la ville, pour acquérir le «drez», un mélange de friandises qui confère une saveur particulière aux festivités de Yennayer, le Nouvel An amazigh. Le «drez», dit également «halwate Ras el aàm» fait, en effet, partie des plus importantes coutumes marquant la célébration de la nouvelle année agricole. Il s'agit d'un mélange de bonbons, de chocolat et de fruits secs, que les familles se font une joie de déguster, après un plat copieux de chakhchoukha, rechta ou ftayer. Ce mélange est versé sur la tête du benjamin de la famille, qui est lui-même placé sur un grand plat, pour augurer d'une année pleine de bonnes choses. Suite à quoi, la personne la plus âgée de la maisonnée se fera un devoir de partager le «drez» en parts égales, entre tous les membres de la famille. En dépit de la prolifération des commerces de vente du «drez» à travers la ville, ce marché, qui se transforme, à la venue de Yennayer, en une véritable fresque, demeure la destination préférée des habitants de Blida et des wilayas voisines, qui y viennent spécialement pour s'approvisionner en denrées nécessaires pour célébrer Yennayer.Chaque année, en pareille occasion et deux semaines avant le 12 janvier (Nouvel An amazigh), les commerçants de la place rivalisent d'imagination pour décorer les devantures de leurs magasins, achalandées à l'occasion, avec les friandises les plus fines et les plus belles, afin d'attirer l'attention des clients, qui en rempliront des sacs, selon leurs goûts, avant que le vendeur n'en fixe le prix en fonction de leur poids. À quelques jours du Nouvel An amazigh, une affluence importante de citoyens est enregistrée au niveau de ce marché, où il est difficile de se frayer un chemin à la veille de la fête, si bien que nombreux de citoyens achètent le nécessaire de la fête une semaine avant Yennayer, une fête qui offre l'opportunité à tous les membres de la famille de se réunir afin de faire revivre ce legs des ancêtres.