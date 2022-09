25 septembre 1972- 25 septembre 2022. Depuis hier, 50 ans se sont écoulés depuis que le Dr Idir Laïbi s'est installé à Bouira en qualité de médecin généraliste libéral. Après avoir rempli ses obligations nationales, le jeune médecin, ouvre son cabinet médical dans cette zone semi-urbaine et rurale. Un choix très audacieux voire même risqué. Audacieux parce qu'il aurait pu s'installer dans un quartier huppé de la capitale où il est né et grandi et le tour est joué pour le jeune médecin. Un choix en effet risqué car si on se replaçait dans le contexte des années 1970, on comprendra que la démographie médicale à cette époque était encore très faible. Mais les motivations du docteur Idir Laïbi étaient autres que les considérations strictement pécuniaires. Il a décidé de s'installer à Bouira car c'est là où il pouvait être le plus utile aux populations locales. Une noblesse d'esprit et de métier car il a de qui tenir: les vieux militants de la cause nationale. Détenu à l'âge de 18 ans, récipiendaire de la médaille de Résistant (Mouqawem), il a été membre de l'Ocfln. Le docteur Laïbi n'est pas resté cloîtré dans son cabinet attendant l'arrivée des patients. Pendant plus de dix ans, du 25 septembre 1972 au 31 décembre 1983, en plus de son travail au cabinet, il consacra toutes les matinées aux soins des malades dans les différentes unités du secteur public. Mieux encore, il n'a jamais dérogé à l'application du règlement et des textes alors en vigueur puisqu'il a toujours assuré une garde hebdomadaire à l'hôpital de Bouira. Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 1984, une fois les effectifs renforcés après l'arrivée de nombreux médecins récemment formés, qu'il a été mis fin à ce qui était appelé le «régime de la mi-temps» et c'est donc depuis cette date qu'il exerce à temps plein dans son cabinet. Le docteur Laïbi voue un profond amour à son métier et à la population dont il a soigné les grands-pères, les pères et les fils. Pour dévouement à la limite du sacrifice, pour sa simplicité, les populations de Bouira ont adopté leur docteur devenu un des leurs. Un attachement mutuel au point de ne pouvoir envisager de mettre fin à sa carrière. C'est dans cette ambiance d'humilité et de reconnaissance que le docteur Idir Laïbi a célébré, hier, le cinquantième anniversaire de son installation à Bouira.