Selon toute vraisemblance, les propositions relatives à la révision du point indiciaire de la fonction publique viennent d'être remises à qui de droit, par un groupe d'experts, dont des inspecteurs du ministère des Finances, croit-on savoir. Ainsi, les propositions font valoir des augmentations allant de près de 6000 jusqu'à 9000 DA, croit-on savoir. Toutefois, aucune indication n'a été fournie au sujet de la nature de la révision, si elle touchera le point indiciaire ou le numéro indiciaire. Néanmoins, ce qui est sûr dans les deux cas,est le fait que la grille des salaires des fonctionnaires connaîtra des augmentations considérables à même d'améliorer le pouvoir d'achat de plus de 2.5 millions d'affiliés à la fonction publique.

Revalorisations importantes

Selon le niveau d'ancienneté allant de 1 à 17 dans la grille des salaires, les salaires des fonctionnaires connaîtront, ainsi des valorisations importantes après les mesures d'allègement fiscal des mensualités des différentes catégories professionnelles, soumises à l'IRG. Le document contenant les propositions relatives à ces révisions du point indiciaire, pourront être sur la table du président dès son retour de Qatar, croit-on savoir. Aussi, l'entrée en vigueur de cette révision s'effectuera au début du mois de mars, comme annoncé préalablement. Il faut s'attendre à ce que l'annonce de cette décision présidentielle se fasse dans les toutes prochaines semaines, à en croire certaines indiscrétions. Dans le document en question, il est fait mention de la révision du numéro indiciaire, de telle sorte que si on multiplie le point indiciaire 45 au numéro indiciaire 200, on se retrouve avec 9000 DA d'augmentation. D'où cette affirmation que les personnels placés à la catégorie 1 verront leurs salaires plafonnés à hauteur de 18000DA, croit-on savoir encore. Selon des experts, le calcul de base pour ces revalorisations, se fera sans incidences ou préjudices sur le solde financier, notamment pour ce qui est de l'allégement fiscal des salaires. Pour ce qui est des catégories 2 et 3, les augmentations seront comprises entre 8100 et 8550 DA, de telle sorte que les salaires de base passent de plus de 9800 dinars à plus de 18400 DA. Les assistants de bureau et les assistants archivistes placés à la catégorie 5, percevront des augmentations allant jusqu'à plus de 7200 DA, et verront leur salaire passer de 13000 à plus de 20100 dinars. Les secrétaires classés à la catégorie

6, quant à eux, percevront des augmentations qui dépasseront le seuil des 6700 DA, tandis que ceux placés à la catégorie7 bénéficieront de hausses atteignant 6300 DA. Il s'agit des ouvriers professionnels, les agents administratifs, assistants principaux et adjoints d'éducation, etc... Les hausses salariales des secrétaires de direction de l'éducation de wilaya, classés à la catégorie 8 atteindront les 6.300 DA,, faisant grimper leurs salaires de 17000 à 23300DA.

Hausses salariales

Il y a lieu de rappeler que l'ensemble des catégories professionnelles ont pu bénéficier des mesures relatives à la suppression partielle ou totale de l'IRG sur les salaires. Des abattements prévus dans le cadre des mesures d'allégement fiscal sur les salaires, qui ont induit des hausses de 2400 DA à 5100 DA, selon les barèmes établis par des spécialistes. Cette mesure qui est entrée en vigueur en janvier dernier a permis aux petites bourses, surtout, de bénéficier d'une légère hausse salariale. Toutefois, des mesures urgentes palliatives doivent être envisagées, au profit des non- fonctionnaires, afin de pallier les différentes hausses qui ont gangréné le pouvoir d'achat d'un large pan d'Algériens. À rappeler aussi les incidences induites par la crise sanitaire sur les postes de travail de millions d'Algériens. Le montant de la masse salariale relatif aux mesures du chômage technique imposées aux postes d'emploi par la crise sanitaire est de 672 milliards de DA. Le rôle social de l'Etat a été, encore une fois, prouvé à travers ces mesures hardies. Notons que le montant des allocations sociales totalise une enveloppe de 1941 mds DA, l'équivalent de 17 mds USD, au titre de la loi de finances 2022.