«Peut mieux faire!» semble dire Si El Hachemi Assad, président du Haut Commissariat à l'amazighité HCA, concernant le processus de généralisation de tamazight en Algérie.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale? Alger chaîne 3, dans l'émission «L'invité de la rédaction» de Souhila El Hachemi, il laisse entendre que le dossier de tamazight patine.

«Il est temps de traduire dans les faits l'amazighité, en vertu des articles et des textes de la Constitution, avec des actions qui cadrent avec l'orientation politique du président de la République» insiste Si El Hachemi Assad, en renvoyant au mémorandum qu'il a élaboré à l'adresse des institutions de l'Etat, mémorandum qui lève l'opacité sur le dossier et projette tamazight sur le moyen et long terme.

«Ce mémorandum vient parer à un dysfonctionnement constaté sur le terrain. Le document s'adresse aux institutions qui ont l'attribut de faire de la saisine, car nous constatons que quelques lois actuelles, dont la loi d'orientation sur l'Education nationale sont en déphasage avec la Constitution.

Il y a un dysfonctionnement, et il faut mettre au point une solution institutionnelle; ce qui justifie la publication de ce document.» dit-il, en effet, tout en rappelant que «tamazight, scellée dans la Constitution est un acquis majeur de l'Algérie nouvelle». «L'une des missions du HCA consiste à traduire sur le terrain la dimension nationale de tamazight, notamment en multipliant les activités à travers toutes les wilayas du pays, dont celles récemment créées. Traduire la dimension nationale est la vocation de la mission institutionnelle qu'est le HCA, lequel est une institution présidentielle.», poursuit Si El Hachemi Assad qui estime qu'il est également du rôle des autres institutions de la République de traduire dans les faits la dimension nationale de l'amazighité.

Dans l'objectif de préconiser une consolidation de l'enseignement de tamazight, et répondre à l'impératif politique de l'Algérie qui accorde une grande importance à cette question, le HCA prépare, la tenue prochaine, des Assises nationales de l'enseignement de tamazight, annonce, par ailleurs, Si El Hachemi Assad. Il s'agit, selon ce responsable «d'une proposition à toute la famille de l'Education nationale pour prendre en charge les problèmes d'ordre pédagogique qui perdurent et influent sur l'avenir de tamazight.» Ces assises, poursuit-il, «permettent également d'asseoir une feuille de route claire pour réguler l'enseignement de cette matière et la généraliser au palier primaire au niveau de tout le territoire national.» Selon Si El Hachemi Assad? il s'agit donc d'un plan de généralisation graduelle de la langue amazighe, en collaboration avec les draisines que sont l'école et l'université, mais également la justice, la culture et la formation professionnelle.«C'est au ministère de l'Education nationale de prendre à bras-le-corps ces questions d'ordre pédagogique qui touchent à l'amazighité.» ajoute-t-il.

Pour parvenir à la généralisation de l'enseignement de tamazight, il est nécessaire de renforcer les programmes scolaires par la promotion des variantes de cette langue, affirme le président du HCA.

Il précise, par la même occasion, qu'il faut «se rendre sur le terrain et inciter le locuteur à valoriser sa propre variante». L'on rappelle qu'il existe 14 variantes menacées de disparition.

À 47 jours de la tenue des Jeux méditerranéens Oran 2022, Si El Hachemi Assad annonce l'intégration du HCA dans le programme officiel culturel et scientifique de cette manifestation sportive. «Cela nous permettra de parler de l'Algérie à travers sa toponymie, en compagnie de la Société savante algérienne de l'onomastique», explique-t-il, tout en précisant: «nous préparons un colloque d'envergure à cette occasion».