Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a décidé de prolonger le dispositif de protection et de prévention contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Selon un communiqué des services du Premier ministre, le dispositif est reconduit, depuis hier, pour une période de 10 jours. En dépit de la même tendance à l’augmentation des cas de contaminations ainsi qu’une hausse constante du nombre d’hospitalisations qui révèlent l’amorce d’une quatrième vague de cette épidémie, le Premier ministère a exclu un retour au couvre-feu. Néanmoins, l’Exécutif met en garde contre tout relâchement de la vigilance et le non- respect des gestes barrières et des différents protocoles sanitaires. Un relâchement susceptible d’accroître «le risque de cette quatrième vague, marquée par la propagation du nouveau variant Omicron « souligne le communiqué.

À cet égard, le gouvernement avertit des fortes incidences sur les capacités de résilience des structures hospitalières et menace d’accroître le risque sanitaire sur la population, notamment les personnes les plus vulnérables, particulièrement les personnes non encore vaccinées.

Aussi, le gouvernement réitère ses appels aux citoyens à respecter les gestes barrières et surtout à se faire vacciner dans le but de soutenir l’effort national de lutte contre cette épidémie mondiale.