La campagne électorale poursuit son bonhomme de chemin dans une atmosphère ordinaire, loin des tensions de l'élection présidentielle précédente. C'est déjà un signe positif et réconfortant, quant à la baisse des tensions et l'acceptation de l'opération politique par les différents protagonistes sur le terrain. Aucun incident n'est à signaler du côté des meetings qui semblent se dérouler de manière paisible et ordinaire aussi. Est-ce à dire que les prochaines élections connaîtront un meilleur taux de participation que toutes les autres précédentes élections. En tous cas, les indicateurs ponctuels démontrent une meilleure perception du citoyen vis-à-vis de ces prochaines élections, à travers les sorties sur terrain et les meetings tenus jusqu'ici. Reste à savoir aussi, la capacité et le talent des candidats, surtout les indépendants, sur lesquels de grands espoirs reposent, à focaliser l'attention du citoyen et à le rallier à leur cause. Dans cet ordre d'idées, l'analyse du discours politique électoral dénote une certaine avancée, malgré une réticence quelque peu générale. L'avancée ne peut être que le fait d'une jeune garde avec son lot de manque d'expérience, de virginité politique, d'idées et d'aspirations nouvelles. Sera-

t-elle, pour autant, susceptible de provoquer ces bouleversements attendus ou souhaités? En tout cas, les faits de proximité et de démarches insolites en direction des électeurs dans leurs fiefs sont là pour conforter l'idée d'une éventuelle percée de la jeune candidature. C'est impressionnant ce nombre inestimable de jeunes qui ont intégré les listes de candidatures, autant dans les carcans politiques, que dans le camp des indépendants. Une percée insolite dans l'histoire de toutes les élections algériennes. C'est là une première victoire. Reste à faire le reste. Un consensus semble, en tout cas, s'installer entre les différents candidats autour d'un seul slogan. «Le changement n'adviendra que par les urnes.»

La phrase sonne comme un leitmotiv sur les langues des potentiels candidats. Reste à convaincre les citoyens et les électeurs de l'importance et de l'utilité de cette opportunité, et que c'est la seule voie du changement pacifique. C'est dans ce décor général, que certains indépendants ont brillé par des initiatives non conventionnelles, notamment des visites à des professionnels dans leurs sites de travail, des rencontres corporatistes et un travail de réseautage exceptionnel. Des astuces électoralistes qui sont à même d'apporter leurs fruits et même faire la différence le jour du vote. Parallèlement, du côté des partis politiques, une grande majorité de candidats peine à se décanter des vieux réflexes et des vieilles pratiques, qui semblent avoir la peau dure.

Des partis, pourtant réputés conscients des enjeux politiques actuels et des exigences de la vox populi qui a incriminé l'ensemble du microcosme politique algérien, lors des premiers mois du Hirak.

Ainsi, l'urgence pour les jours à venir est au réajustement et à la réadaptation du discours électoral, en vue de convaincre de l'utilité d'aller voter, loin des sigles et des appellations. Certains autres candidats ont choisis de faire dans le sensationnel dans l'espoir d'attirer l'attention. C'est le cas du chef de file du parti Saout Echaâb, qui s'en est pris aux indépendants, les invitant à «laisser la politique aux politiciens». Osmani a monté un large réquisitoire contre l'incursion des listes indépendantes lors de ce vote. Pour lui, les associations et les représentants de la société civile «n'ont rien à faire dans la politique». Côté médias, les candidats ne semblent pas mesurer l'ampleur de la tâche qui les attend, étant donné qu'ils n'arrivent pas à se détacher des vieilles répliques, ni à développer un nouveau discours.

Contrairement à la télévision publique, les chaînes privées mènent des expériences insolites en direction des candidats libres, notamment.

Autour de thématiques déterminées, ces chaînes TV proposent des débats, plus ou moins, approfondis et orientés vers des sujets de grande actualité, ce qui permet aux téléspectateurs de prendre la température des profils engagés dans la course électorale. Ceci étant, le plus dur reste à faire en direction des électeurs, afin d'infléchir la barre de l'abstention, comme moyen d'expression d'une partie importante de la base électorale nationale.