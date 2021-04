Noureddine Khaldi, directeur général les douanes algériennes, vient de mettre fin aux fonctions De H.Y, directeur régional des douanes de la wilaya de Tébessa, ainsi que

10 autres douaniers, entre cadres et agents, apprend-on de source douanière. Selon les précisions apportées par la même source, les douaniers seraient impliqués dans une affaire se détournement de plus de 3 millions d'euros.

Une affaire impliquant, outre le directeur régional des douanes de la wilaya de Tébessa, trois sous-directeurs et un inspecteur principal des brigades ont été aussi limogés. Selon notre source, les

16 agents, qui composaient la brigade mobile, ont également été relevés de leurs fonctions.

Les relents de ce scandale ont trait selon les explications fournies par nos sources, à une affaire de fausse déclaration de saisie d'une somme en devises, estimée à plus de 3,25 millions d'euros. L'opération remonte à plusieurs semaines, lorsque la brigade mobile serait intervenue sur un territoire qui ne relève ni sa compétence ni de sa circonscription. Au cours de leur contrôle, selon les mêmes sources, les 16 éléments de la brigade mobile des douanes de Tébessa ont procédé au contrôle d'un véhicule de tourisme, dans la localité de Souk Naâmane, relevant de la circonscription d'Aïn M'lila, dans la wilaya d'Oum El Bouaghi. Lors du contrôle, les éléments de la brigade ont découvert et saisi un montant de 3,25 millions d'euros. Comme si le dépassement de la circonscription de compétence ne suffisait pas, pour que l'opération soit déclarée avoir été effectuée entre la commune de Meskiana, dans la wilaya d'Oum El Bouaghi et El Aouinet, dans la wilaya de Tébessa. Pis encore, il aurait été établi dans le rapport des activités de cette brigade, ce jour-là, que le contrôle du véhicule a donné lieu à la découverte et à la saisie de seulement l'équivalent de 200 milliards de centimes. Selon certaines indiscrétions l'affaire remonte au 16 mars dernier, lorsqu'une enquête administrative, ordonnée par le premier responsable du département des douanes algériennes, a révélé de graves dépassements, dont le détournement et le versement dans les comptes des douaniers, d'une importante somme, ponctionnée sur les fonds saisis, pour ne déclarer q'une infime partie du montant saisi. Aux termes de cette enquête prise en charge par la brigade de recherche, il a été prouvé l'implication de plusieurs douaniers, dans ce scandale de gros calibre, dont le dossier sera traité par le pôle judiciaire de Constantine. Par ailleurs, selon la même source, outre le limogeage, du directeur régional et de ses complices parmi les éléments de ce corps paramilitaire, des poursuites judiciaires ont été engagées à l'encontre de ce panel de supposés vigiles de l'économie nationale, puisque convient-il de le souligner, les 3,25 millions d'euros ont été saisis dans le véhicule d'un contrebandier. Ce dernier, a remarqué l'incohérence entre les chiffres du montant porté sur le PV de saisie, remis par les douaniers.

La surprise a aussitôt suscité l'investigation judiciaire, dont l'enquête a débouché sur un réseau de douaniers, le moins que l'on puisse qualifier de non intègres. Ainsi, après cette avalanche de limogeages, le directeur régional des douanes de la wilaya de Tébessa, les trois sous-directeurs et l'inspecteur principal des brigades ainsi que les 16 agents composant la brigade mobile, présumés impliqués dans cette affaire de détournement de plus 3 millions d'euros, encourent de lourdes peines et une fin de carrière douanière déshonorante. Pour rappel, le secteur des douanes dans la région est du pays, ne cesse d'accumuler les scandales. Au moment où l'affaire des 3 kg d'or disparu de la trésorerie des douanes de Souk Ahras, voilà que les douanes de Tébessa sont ébranlées par un gros scandale. Pourvu qu'il n'y en aura pas d'autres, car comme l'on dit «jamais deux sans trois»...