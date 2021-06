Selon la source qui a filtré l'information, le directeur régional des douanes d'Annaba, a été démis de ses fonctions, la semaine dernière, sur décision de la direction générale des douanes algériennes. Le désormais ex- directeur régional des douanes a été remplacé par un officier supérieur au sein de la direction régionale d'Annaba, a fait savoir la même source. Selon cette dernière, il s'agit de Salah Kellou qui a été chargé d'assurer l'intérim de cette institution. Le nouveau responsable à la tête de la direction régionale des douanes d'Annaba, a été installé par un représentant dépêché par la tutelle, nous dit-on. Selon notre source contactée par téléphone, le DR limogé avait été notifié, la semaine dernière de la fin de ses fonctions et de procéder à la passation de consignes avec son prédécesseur. Or, il refusa de se soumettre, usant d'un argument en rapport avec sa nomination par le ministère des Finances et non la direction générale des douanes. Aussitôt informé sur les dessous de la décision, l'ex-DR des douanes n'a pas bénéficié de faveur, pour se retrouver évincé de son poste, a expliqué notre source. S'agissant des raisons de ce limogeage, nos sources, ont souligné que cela pourrait avoir un rapport avec le fameux scandale de l'évaporation de plus de 3 kilogrammes d'or. Une affaire qui, selon la même source jusqu'à la mise sous presse fait l'objet d'une enquête administrative engagée par la direction générale des douanes, ainsi qu'une information judiciaire ouverte par le tribunal de Souk Ahras.