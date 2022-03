Le procureur de la République près le tribunal de Boudouaou à Boumerdès a présenté de nouveaux détails concernant l'agression de quatre étudiantes universitaires, à la cité universitaire Aïcha Chenoui, survenue le 25 février dernier. Lors d'un point de presse, tenu hier, le procureur de la République a révélé que l'agression a été menée par un seul individu. Il s'agit d'un maçon de 31 ans travaillant dans un chantier adjacent à la résidence universitaire. Ayant réussi à escalader le mur mitoyen, l'individu s'introduit à l'intérieur de la cité universitaire avant de se faufiler dans le bloc «C», monter au 1erétage et entrer dans la chambre où se trouvaient alors deux étudiantes. Après avoir coupé l'électricité, il agressa les deux premières étudiantes avec un marteau. Le procureur explique que ce maçon quitte ensuite la chambre et parvient à atteindre le 4e étage. Sur les lieux, il agressera deux autres étudiantes présentes au niveau du couloir. Apeuré par leurs cris, le mis en cause prit la fuite. Arrêté par les services de police, il fut conduit au commissariat de Boudouaou où une enquête a été déclenchée. Celle-ci a démontré que les agents de sécurité étaient absents au moment des faits. Hier, il a été mis fin aux fonctions de six agents de sécurité employés dans ces lieux, tandis que le directeur de la cité universitaire a été limogé.