Au nom du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Saïd Chanegriha, a procédé, hier, à l'installation officielle du général-major Hamid Fekane, dans les fonctions de directeur de l'Ecole supérieure de guerre. En cette occasion, le chef d'état-major prononcera une allocution dans laquelle il a évoqué, après les protocoles habituels en présence des cadres et des personnels de l'École supérieure de guerre, la fête de la Victoire, date marquant le triomphe sur le colonialisme barbare. «Notre rencontre, aujourd'hui, intervient au moment où notre cher pays s'apprête à célébrer le 60e anniversaire de la fête de la Victoire, correspondant au 19 mars de chaque année», a-t-il souligné. Il s'agit «d'une date anniversaire mémorable», a- t- il assuré «où l'on célèbre une victoire, qui a couronné le combat armé mené par nos braves héros, parmi les vaillants moudjahidine et les valeureux chouhada, depuis que le colonialisme barbare a foulé notre sainte terre». Il ne manquera pas non plus de «saluer l'élan dynamique enregistré actuellement dans notre pays, marqué par la réalisation d'un nombre considérable d'exploits sur la voie du développement, et la consolidation des acquis, et ce, dans les différents domaines, politique, économique, social et culturel». Il assure que «si nous sommes présents, aujourd'hui, dans cette prestigieuse École militaire, à l'occasion de l'installation de son nouveau directeur, c'est pour assurer à ce dernier et aux cadres de l'École, notre entière disponibilité à continuer sur la voie de leur accompagnement, de leur apporter le soutien nécessaire et de suivre leurs traces», et ce, soutient encore Saïd Chanegriha «en vue de leur permettre de concrétiser les objectifs fixés pour ce pôle de formation pionnier, s'agissant notamment de faire émerger des cadres hautement qualifiés et titulaires de diplômes algériens d'études militaires supérieures. Un exploit dont nous devons tous être fiers».