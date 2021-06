Sahraoui Abdennour, directeur de l'unité ADE de Béjaïa, s'est montré rassurant quant à la situation d'alimentation en eau potable durant la saison estivale. Touristique, par excellence, la wilaya de Béjaïa comprend une côte qui s'étend sur 120 km, avec 34 plages autorisées à la baignade. Pour cet été, la wilaya s'apprête à accueillir plus de 15 millions d'estivants. Le flux risque d'être encore plus important en raison de la fermeture de la frontière avec la Tunisie, un pays voisin où de nombreux Algériens avaient l'habitude de se rendre en pareille période.

Confondue au phénomène de la diminution de remplissage du barrage Tichy Haff à 21 millions de m3 sur une capacité de stockage de 80 millions m3, soit un taux de 27% en raison de la pluviométrie conséquente durant ces deux dernières années, le stress hydrique est présent dans l'esprit, aussi bien des responsables chargés de la gestion de cette denrée précieuse, que chez les citoyens, qui craignent de devoir changer leurs habitudes comme cela commence à se produire dans d'autres wilayas du pays.

«Dans le but d'assurer une alimentation en eau potable en quantité suffisante et assurer de bonnes conditions de séjours à l'ensemble de ses estivants et aux abonnés durant cette période, une feuille de route spéciale a été tracée», indique le directeur de l'unité de Béjaïa. Pour cela, cet organisme, qui gère

34 communes pour une population de près 800 000 habitants, soit 78% de la population totale de la wilaya, a entrepris des mesures allant dans le sens de la résorption du déficit de la pluviométrie. Aussi, plusieurs points noirs sur le réseau de production et distribution ont étés traités avec les services de la D.R.E, il en est de même pour l'entretien préventif de l'ensemble des stations de pompage de la wilaya. «Durant ces derniers mois, de multiples interventions tendant à améliorer la production en eau potable au profit des abonnés et ce, en procédant aux rééquipements et mise en service de 11 forages à travers les différentes communes gérées par l'ADE de Béjaia», indique Sahraoui, qui annonce « le rééquipement et la mise en service de deux forages au niveau des deux communes El Kseur et Sidi Aïch pour un volume de 6.000 m3/jour».

Les responsables de l'ADE de Béjaïa ont initié, par ailleurs, un programme intensif de réparation d'importantes fuites sur les conduites d'adduction, qui a permis la mobilisation d'un volume supplémentaire de 15.000 m3/jour.

«C'est un total de 30.000 m3/jour, qui sont mobilisés et viennent en compensation des volumes réduits à partir du barrage Tichy Haff de l'ordre de 30.000 m3/jour», souligne Sahraoui, qui assure que «la stabilisation et l'amélioration de la dotation en eau potable au profit des citoyens des 26 communes alimentées à partir du barrage Tichy Haff».

Les 17 autres communes, comprenant une population de 668 489 habitants, sont gérées en détail par l'ADE. Elles sont alimentées avec des fréquences de distribution de 80% en quotidien, dont 15% H24. Avec la mise en service de huit nouveaux forages par direction des ressources en eau un volume de 16 000 m3/ jour supplémentaire sera mobilisé pour atteindre

46.000 m3/jour. En matière d'intervention, l'ADE a mis en place une équipe d'astreinte, un stock minimum en pièces hydrauliques et de Gepi de secours pour intervention à temps en cas de coupures d'eau. Par ailleurs, l'ADE de Béjaïa dispose de 12 camions-citernes d'une capacité totale de 108 m3 qui sont mobilisés pour l'approvisionnement des citoyens en cas d'incidents. La qualité de l'eau n'est pas en reste puisque il a été procédé au nettoyage et à la désinfection, à raison de deux campagnes par an de l'ensemble des points de stockage et de distribution de l'eau potable; bâches à eau et réservoirs qui sont au total de 328 répartis sur le territoire des 17 communes gérées, avec l'assurance de produits chimiques de traitement pour garantir la production de l'eau en quantité et en qualité, 447 analyses sur les eaux produites jusqu'au consommateur s'effectuent, quotidiennement, ce qui porte le nombre de tests annuels, à 161.018.

Ainsi, la wilaya n'a enregistré aucune maladie à transmission hydrique durant ces dernières années. Un renforcement du laboratoire par des moyens humains et matériels pour assurer le contrôle quotidien de la qualité des eaux desservies aux abonnés assurant le stock de produits d'analyses bactériologiques et physico-chimiques.