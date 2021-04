Constantine, classée au troisième rang dans la hiérarchie des villes algériennes, vit une dégradation remarquable de son paysage et de son environnement. On constate, au quotidien: éclatements a outrance d'égouts, fuites d'eau, routes et trottoirs défoncés, coupure d'eau et cherté de la vie. S'ajoute à cela, la crise sanitaire due à la propagation de la Covid-19 qui a pratiquement tout bloqué. Le constat est plus amer quand on voit la dégradation de l'environnement, des quartiers sales et cela c'est aussi la responsabilité du citoyen qui a perdu tout sens de civisme. Ce phénomène n'est pas seulement dû à l'incivisme des habitants, mais à un manque de volonté des élus, d'initier une perspective pour la propreté de Constantine. Que dire des lieux de loisirs presque inexistants: salles de cinéma fermées, les rares jardins sont squattés par des individus incultes qui s'adonnent à la consommation de boissons alcoolisées, obligeant les familles à rester chez elles. Dans la journée, c'est une circulation monstre, notamment depuis que les semi-remorques circulent librement durant la journée dans toute la ville. Elles imposent leur loi et rien ne semble arrêter les conducteurs de ces lourds engins qui, non seulement paralysent la circulation, mais sont la cause directe de plusieurs accidents de la circulation. Une réglementation plus rigoureuse pourrait intervenir de la part des instances concernées, à savoir le ministère des Transports, pour modérer les risques, notamment au niveau des routes à grand trafic. Ces engins, après avoir été interdits à la circulation au centre-ville, depuis deux ans, sont de retour. Les poids lourds se permettent de gêner la circulation tout au long de la journée. C'est souvent pour transporter les produits dangereux, ces engins sont une véritable bombe puisqu'ils engendrent un risque d'explosion. On citera les citernes de produits inflammables, qui peuvent provoquer des incendies, d'autres dégagent de la fumée toxique. Nul donc ne doit ignorer les conséquences néfastes, d'abord sur les personnes, puis sur l'environnement et ensuite sur l'économie du pays. En effet, une étude de basculement des semi-remorques a été établie démontrant que les risques sont élevés. Les résultats obtenus, par simulation ont permis de constater qu'il existe une multitude de cas de basculements possibles, avec les cas très fréquents où les dangers sont très grands, d'où le nécessité d'appliquer sévèrement la réglementation en vigueur en la matière, à savoir permettre à ces engins de circuler à des heures précises. Si au moins chacun était capable de prendre ses responsabilités au sérieux, les choses pourraient s'améliorer. Malheureusement, les incompétents qui occupent des postes clés, sont coupables de l'anarchie et la dégradation de cette ville.