La campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain est à la fin de sa deuxième semaine. À l'exception de quelques dérisions et un manque d'amabilités entre des chefs de partis, la campagne passe presque inaperçue. Lancée timidement le 20 mai dernier, elle ne semble toujours pas emballer les 24 millions d'électeurs, appelés à choisir leurs représentants à la prochaine assemblée populaire nationale. La première, que le peuple est invité à élire après le soulèvement populaire du 22 février 2019. Et il est à se demander comment une législature pour l'Algérie nouvelle n'est-elle pas arrivée à susciter de l'intérêt? Surtout que la majorité des quelque 20.000 candidats à la députation est composée de nouveaux visages, des jeunes diplômés et des femmes. Mais malgré ce sang neuf qui «gesticule» depuis une quinzaine de jours, le changement attendu, dont les prémices devaient apparaître dans le discours électoral, ne se fait pas sentir. C'est une impression de déjà-vu qui s'offre aux citoyens. Du ronronnement et du bis repetita à entendre les discours des chefs de partis politiques et cela malgré leurs divergences de positions politiques. Les indépendants, eux, novices, n'arrivent cependant pas à innover, à se distinguer et à créer cette différence qui vaut le détour d'un électeur. Au bout de deux semaines de campagne, le constat est déplorable: indigence et pauvreté du discours politique. Absence d'idées qui bousculent ou qui réveillent les énergies assoupies. Absence de charisme et de verve qui permettraient de fédérer les masses. En un mot: absence de l'art de séduire en politique. Parce qu'aussi, la politique est un art de séduction! Lorsque le discours d'un candidat est plat, très vite, la lassitude s'installe. Lorsque ce discours est le même servi depuis une vingtaine d'années ou qu'il est identique à celui de tous les autres candidats, quel intérêt va trouver un électeur à l'écouter? Lorsque le FLN appelle à l'union et rappelle l'importance du prochain rendez-vous électoral, le RND insiste sur la stabilité et la responsabilité du citoyen afin de construire le changement. El Bina, lui, exhorte le peuple à accomplir son devoir alors que le PRA estime que ce scrutin «constitue une opportunité pour le changement».

Et ces multiples interventions qui se répètent quotidiennement dans les différentes régions du pays semblent «rabâcher» le même appel aux citoyens pour une forte participation. Même lorsque les candidats tentent de se lancer dans un débat par médias interposés, afin d'épicer un peu une campagne morose, les échanges ne «volent» pas très haut! C'est plus dans les critiques que les choses se passent.

Des querelles de clocher qui n'intéressent cependant pas le citoyen, devenu beaucoup plus difficile à convaincre. Ce dernier s'attend à des exposés de programmes clairs et détaillés et un mode opératoire pour réussir à concrétiser les promesses qui sont faites, le tout bien servi avec un discours fluide et séduisant qui réussira à lui faire rêver de l'Algérie nouvelle. Car, la séduction en politique est l'art de vendre du rêve! Or, qu'offre la majorité des candidats indépendants et des formations politiques aux algériens? À l'exception de quelques interventions intéressantes, le reste semble se résumer à un fantasme sur les femmes, imaginées comme des fraises sélectionnées, ou encore de la dérision. C'est, notamment le cas lorsqu'on apprend dans un discours que Biskra «est la troisième ville sainte de l'islam» et que l'international Riyad Mahrez est «un moudjahid pour la cause divine». C'est dire que la politique chez nous fait plus rire que rêver et pourtant, tous les grands politiques de ce monde n'ont réussi leur parcours qu'après avoir réussi à toucher les coeurs et les esprits.

Et comme l'a déclaré Thierry Saussez, un conseiller en communication «une élection est comme une histoire d'amour, comme si c'était toujours la première fois. Si vous ne donnez pas le sentiment de partir à la conquête, de jouer votre avenir, de tout donner, il y a peu de chance que vous receviez quelque chose.»