La rentrée sociale est pour bientôt. La situation est peu reluisante pour les couches démunies et la classe moyenne.

L'érosion drastique du pouvoir d'achat et la dévaluation historique du dinars ont imposé une situation, le moins que l'on puisse dire, critique pour la grande masse des citoyen lambda.

Le front social sera la préoccupation des pouvoirs publics, étant donné que seuls ces derniers, qui sont censés se présenter comme interface pour pouvoir régler les conflits à travers des mesures qui pourraient remédier à la position dans laquelle sont plongées les masses laborieuses et les couches frappées par la précarité sociale.

La rentrée scolaire, à elle seule, constitue un fardeau social des plus lourds pour les familles à faibles revenus, face à la flambée des prix des fournitures scolaires, tous genres confondus.

La hausse inexplicable des fruits et légumes durant l'été suscite moult interrogations. Cette situation rend la vie difficile aux citoyens. Le dernier pointage des prix des produits de large consommation en atteste. Il faut savoir, à ce propos que le poulet est cédé à 450 DA le kilogramme, la pomme de terre à 75 DA, la tomate à 80 DA, sachant que durant la saison de l'été, ce produit est appelé à connaître une baisse perceptible par rapport à d'autres saisons.

Le quotidien des Algériens est disons-le stressant à cause de cette hausse des prix des produits de première nécessité.

Des demandes se font sentir via des organisations syndicales pour revoir la politique des salaires qui n'est plus en adéquation avec la réalité qui est devenue insoutenable.

La révision nationale de la politique des salaires s'impose comme une urgence afin de répondre aux besoins vitaux de la majorité des couches laborieuses et de la classe moyenne qui se débattent dans une spirale des plus désastreuses.

Parer à un dérapage social, c'est le prévenir et pour ce faire, il faut adopter une stratégie cohérente qui s'arrime aux choix économiques, dont le principe ne devrait pas être traité comme une conséquence.

Les pouvoirs publics doivent agir en ayant le sens de la responsabilité publique, c'est-à-dire concevoir des plans avant que la situation n'empire et que le front social n'atteigne son seuil de la contestation et de mécontentement.

Les mesures d'urgence qui doivent être prises sont, en premier lieu, d'ordre pratique et en rapport avec la vie quotidienne des simples citoyens, c'est de réduire le fossé qui existe entre un pouvoir d'achat en baisse et des besoins légitimes des gens démunis quant à une vie décente. Cela ne peut se faire sans une prise de décisions courageuses à l'adresse de cette majorité silencieuse qui fait face à la flambée vertigineuse des prix des produits de première nécessité.

La révision de la politique des salaires doit se faire sur la base d'une étude qui tient compte la vie sociale réelle des masses laborieuses. Cela pourrait apaiser le front social et le mettre en dehors des situations de conflits qui risquent de le plonger dans un cycle de protestations qui seront plus coûteux pour le Trésor public.

Le dialogue social est une vertu capitale afin de juguler et résoudre les problèmes d'un front social en pleine ébullition. Mais le dialogue doit être transparent et sérieux, c'est-à-dire un dialogue entre des parties qui visent à trouver des solutions urgentes à la situation sociale qui guette des millions d'Algériens dans leur vie quotidienne.

Ces échanges entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics doivent être associés à une approche patriotique qui sera en mesure de faire face aux manipulations de certains opportunistes lesquels cherchent à envenimer la situation politique en général.

Les pouvoirs publics doivent faire face à la situation sociale avec des arguments et des solutions pratiques loin de toute démagogie et populisme béat.

Seule une réponse objective et concrète aux problèmes sociaux des citoyens lambda est à même d'asseoir les jalons d'une cohésion sociale digne de ce nom.