Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a reçu, hier, une communication téléphonique du président du Sénat français, Gérard Larcher, rapporte un communiqué du Conseil de la nation. Les deux hommes ont prioritairement discuté de l'entente parfaite entre les deux institutions parlementaires algérienne et française. Il en ont conclu la nécessité de développer les relations entre les chambres hautes, au travers d'une plus grande concertation mutuelle. Une perspective qui sera, souligne le communiqué du Conseil de la nation, concrétisé à travers l'organisation de la deuxième édition du forum parlementaire algéro-français de haut niveau. Cette instance de dialogue, créée dans le cadre du protocole parlementaire signé entre les présidents des deux institutions en septembre 2015 à Alger, est un pont solide entre les deux pays et un gage de partenariat au niveau des Parlements algérien et français. Cet accord et bien d'autres initiatives ont d'ailleurs permis aux deux chambres hautes d'édifier un véritable partenariat parlementaire qui vient soutenir la coopération entre les Exécutifs des deux pays.

Les deux hommes se sont, ainsi, félicités du niveau atteint par les relations entre les États et souligné la nécessité de développer cette relation privilégiée dans le futur, relève la même source. Cela étant, Salah Goudjil et Gérard Larcher ont noté l'importance de la franchise dans le dialogue entre les deux institutions. À ce propos, ils ont souligné, rapporte le communiqué, la nécessité de faire montre d'un respect mutuel. Ce qui, d'ailleurs, n'a pas manqué dans l'attitude et le discours du président du Sénat français qui a su toujours trouvé les mots justes pour parler à son homologue algérien. Gérard Larcher n'a pas une once de nostalgie colonialiste et considère l'Algérie comme une nation indépendante et amie. Il est, d'ailleurs, l'un des politiques français le plus correct et n'a jamais cédé aux sirènes de l'extrême droite, comme l'ont été certains présidents français, à l'image de Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer. Aussi, les deux hommes n'ont eu aucun mal à s'entendre sur l'urgence de ne plus faire cas des discours tenus par les lobbies colonialistes, dont l'objectif n'est autre que de briser toute initiative de rapprochement algéro-français. Les deux responsables parlementaires ont ainsi clairement affiché leur volonté de mettre en minorité les restes de l'esprit colonial qui anime quelques cercles d'extrême droite. Ces derniers trouvent des relais médiatiques pour diffuser leur venin, dont on a eu quelques illustrations lors de la campagne électorale pour la présidentielle en France.

Cette convergence de vues établie, Goudjil et Larcher ont abordé les relations bilatérales, ainsi que des questions régionales, dont la situation au Sahel. La question sahraouie a été également au menu des discussions entre les deux hommes, ainsi que la guerre en Ukraine et ses impacts dévastateurs sur l'économie mondiale.

À ce propos, le président du Conseil de la nation a mis en exergue les efforts consentis par la diplomatie algérienne, dans le cadre du groupe de contact de la Ligue arabe.