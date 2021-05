Le développement local, notamment dans les zones d'ombre et éloignées, et la poursuite du processus institutionnel à travers l'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale (APN), comme gage de stabilité, ont constitué les principaux points abordés par les intervenants vendredi soir dans le cadre de la campagne électorale des législatives du 12 juin. À Sidi Bel Abbès, le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a indiqué que son parti présentait un «programme complémentaire susceptible de relancer le développement local à travers l'ensemble des régions du pays».Le PRA a choisi comme slogan «le renouveau républicain» et base sa campagne électorale sur un programme dont les «axes essentiels ont trait aux mutations institutionnelle, constitutionnelle et économique», et comportent des propositions de «réformes structurelles touchant différents secteurs vitaux», a précisé Sahli. Egalement en campagne à Sidi Bel Abbès, le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a indiqué que son parti prenait part aux législatives pour contribuer à l'avènement d'un «Etat de justice, d'égalité et de droit». «Nous voulons, à travers le prochain rendez-vous électoral, construire un Etat de justice, d'égalité et de droit dans lequel le pouvoir appartient au peuple et l'autorité est au service du peuple», a-t-il souligné. La présidente de Tadjamoue Amel El Djazair (TAJ), Fatma Zohra Zerouati, s'est engagée, pour sa part, à oeuvrer à l'amélioration du cadre de vie des citoyens des zones éloignées. Fatma Zohra Zerouati a soutenu, lors d'un meeting animé à Ain Tédelès (Sud de Mostaganem), que le programme électoral de TAJ était basé sur une analyse de la situation économique, sociale et culturelle et propose des «solutions pouvant être concrétisées à court et moyen termes».