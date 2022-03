Il y a exactement soixante-trois années, jour pour jour qui sont passées depuis la mort au champ d'honneur du colonel Amirouche. Un homme qui a tenu en haleine, pendant des années, l'une des plus fortes armées de l'époque. Il est tombé au champ d'honneur, un certain 29 mars au côté de son frère de sang et de combat, le colonel Si Lhaouès.

À cette occasion, même si la célébration officielle de cette date symbolique, a été faite il y a quelques jours, le Musée du Moudjahid de la ville de Tizi Ouzou compte apporter sa contribution à la mémoire par l'organisation d'une émission à la radio locale de la wilaya de Tizi Ouzou, une émission avec des témoins qui ont côtoyé cet homme, pour qui l'Algérie passait avant tout.

Le musée compte, en effet, réunir autour d'une table des témoins qui ont connu Si Amirouche durant la guerre. À cet égard, le moudjahid Amici Cherif viendra de la Soummam, dans la wilaya de Béjaïa pour apporter des témoignages sur les faits du colonel Amirouche. D'autres moudjahidine livreront leurs témoignages des années de braises au côté de ce grand homme.

Toutefois, il convient de faire remarquer un point qui semble être très important à savoir l'urgence de récolter le maximum de témoignages.

En effet, ces dernières années, les moudjahidine sont de moins en moins présents dans les cérémonies de commémoration et dans les conférences organisées sur la guerre de libération. Par ailleurs, il convient de rappeler que samedi passé, la commune d'Iboudrarene a célébré le 63ème anniversaire de la mort du colonel Amirouche en présence des représentants des organisations de la famille révolutionnaire, des responsables locaux et le représentant du président de la République, en la personne de son conseiller chargé des organisations non gouvernementales, Hamid Lounaouci. Dans un message lu par ce dernier, le Président Tebboune a souligné la grandeur de cet homme et la symbolique de sa mort au champ d'honneur dans la région de Boussaâda, au côté de ses frères algériens et l'importance de transmettre cette mémoire aux jeunes générations qui devront, elles, s'en inspirer.

«Je voudrais, par ce message, m'adresser aux Algériennes et aux Algériens, qui par bonheur, n'ont pas connu les affres du colonialisme et l'extrême violence qu'a subie notre peuple, pour dire, notamment aux jeunes qu'ils doivent à tout prix unir leurs efforts pour consolider, chaque fois que le destin nous y appelle, l'unité de la nation. C'est une responsabilité de tous les jours» écrivait-il appelant par la même à «honorer le sacrifice de ces femmes et de ces hommes qui ont consolidé le socle identitaire national sur lequel se construit aujourd'hui l'Algérie en tant qu'Etat et nation autour des valeurs de solidarité à l'intérieur du pays et sur les valeurs de non-ingérence, de respect du droit à l'auto-détermination et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à l'extérieur».