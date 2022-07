Des partis qui siègent à l'hémicycle n'ont pas exprimé, ne serait-ce qu'un brin d'idée quant aux bouleversements qui agitent le monde en général et la région de l'Afrique du Nord en particulier.

Idem pour ce qui est communément appelé l'opposition. Elle se complaît dans un rôle de funambule dont l'objectif consiste à amuser la galerie lors des joutes électorales. Mais on ne l'entend guère quand il s'agit des grands évènements politiques, économiques et sociaux qui intéressent le monde entier et le pays à la fois.

L'Algérie vit au rythme des défis multiples, les enjeux régionaux lui confèrent un rôle très délicat sur le plan de la présence en tant que force de stabilisation et de paix de la région, à l'aune de la concurrence effrénée sur les zones d'influence et de mainmise. Cette situation ne suscite aucunement l'intérêt de la classe politique, censée être en avance par rapport au pouvoir en place, étant donné que son rôle réside dans le travail, visant à mettre en place des prospectives politiques et des réflexions alternatives pour favoriser des issues multiples au pays, face à la cadence des événements qui évoluent rapidement, aux niveaux régional et international.

Rien n'explique le manque de créativité de la classe politique algérienne si ce n'est sa culture rentière et ses pratiques clientélistes loin de toute éthique politique à même de rompre avec les clichés et les archétypes du régime précédent consistant à cultiver et à alimenter la politique de l'allégeance et de la coterie des plus viles.

L'Algérie est dans une situation géopolitique qui dérange pas mal d'ennemis d'hier et d'aujourd'hui. Le remodelage régional et international fait de l'Algérie un élément prépondérant dans le jeu de rééquilibrage des rapports de force dans la région. Cela ne va pas se faire normalement, les décantations seront dramatiques, c'est ce qui exige qu'il y ait des efforts de la part des forces vives de la nation pour parer à des situations dangereuses qui entament la souveraineté et l'indépendance du pays.

Ne pas voir cette réalité, cela veut dire que la classe politique est frappée de cécité. Et, du coup, le risque est grand de voir le pays vivre des tâtonnements et des entraves à cause de la mollesse criarde de sa classe politique en manque d'imagination et de créativité.

Le renouvellement s'impose si l'on veut donner une chance au pays de se lancer dans ces grands projets politiques, économiques et sociaux.

Les défis sont multiples, mais les enjeux évoluent au même titre que les risques et les dangers qui guettent le monde d'aujourd'hui et la région dans laquelle se trouve l'Algérie.

La classe politique est dans une posture qui fait d'elle un décor, si ce n'est une momie politique qui nécessite d'être mise au musée une fois pour toutes et réfléchir sérieusement à d'autres perspectives à même d'insuffler la dynamique de renouveau qui permettra l'émergence d'une nouvelle classe politique consciente des enjeux et des défis qui se dressent devant l'État national.

La rupture avec les vieux réflexes est devenue une nécessité politique et historique. Le temps politique ne peut s'exprimer au rythme d'une pensée ou d'une approche caduque et désuète. Il est temps de mettre en place un nouveau processus politique répondant aux enjeux qui s'imposent au pays au plan stratégique, dans le cadre des bouleversements et les mutations qui agitent le monde en général et la région en particulier.