Des élèves qui soufflent, d'autres qui stressent! C'est le contraste qui règne au niveau des écoles en cette fin d'année scolaire. En effet, les compositions du troisième trimestre viennent de prendre fin. Cela signifie la fin de l'année scolaire pour la majorité des élèves. Certes, les écoles, collèges et lycées demeurent encore ouverts mais beaucoup ont choisi de les «déserter» après la fin de leurs examens. Pourtant, les vacances officielles ne sont que dans une semaine. Mais, comme chaque année, presque personne n'attend cette tombée de rideau qui arrive avec la correction des examens, la remise des notes et la fin de certains cours. Mis à part les jeunes écoliers, ceux qui continuent de venir à l'école le font plus pour rencontrer leurs amis et passer le temps. Les élèves de terminale ont eux choisi de quitter les bancs de l'école depuis la fin du mois sacré de Ramadhan. Beaucoup d'entre eux ont choisi de réviser seul ou au niveau des écoles privées qui proposent des cours particuliers. Une situation qui est considérée comme un véritable fléau par les travailleurs de l'Éducation nationale. Et pour cause, les enseignants se retrouvent durant tout un trimestre face à des classes complètement vides. Dans les collèges, la situation n'est fort heureusement pas la même du fait que les notes et les appréciations des professeurs comptent pour le passage au lycée. Quoi qu'il en soit, pour ces adolescents, comme c'était le cas avec leurs aînés, la finale de la Ligue des Champions européenne signifie le dernier virage avant les grands tests. Il ne reste qu'une semaine pour les candidats au brevet de l'enseignement moyen. Ils sont appelés à passer leurs épreuves du lundi 6 juin au mercredi 8. Les candidats au baccalauréat passeront au «grill» quelques jours plus tard.

Les épreuves du bac étant prévus du dimanche 12 au jeudi 16 juin 2022. Une semaine pour déterminer l'avenir de millions de plus de 500000 de nos enfants. C'est donc un grand stress pour eux mais également pour leurs parents. Ces derniers sont peut-être encore plus inquiets que leurs «bambins». Ils ne ferment quasiment pas l'oeil de la nuit et ajoutent une couche de pression à leur petit déjà pris dans l'engrenage de cet examen national. Les cures de vitamines et de minéraux tentent de compenser le manque de sommeil. La fatigue est là mais ils tentent de résister pour être prêts le jour J. Certains, perdent les nerfs avant de se ressaisir après un peu de repos, comme le recommande les spécialistes. Malgré cela, l'angoisse demeure à son paroxysme.

Le «rappel» de la criminalisation de la triche au bac n'est pas là pour arranger les choses. Elle a ajouté plus d'inquiétude pour ces jeunes enfants, dont n'importe quelle petite information concernant leur examen de stress. Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux il a été annoncé que les tricheurs aux épreuves du bac encourt une peine allant jusqu'à 15 ans de prison et une amende de 30 millions de centimes. Or, cette information présentée comme un «scoop» n'en est au fait pas un. Car, cette loi a été adoptée, il y a plusieurs années, au moment où l'examen du baccalauréat avait été victime d'une grosse fraude avec des sujets qui ont fuité sur les réseaux sociaux et des épreuves qui ont dû être refaites.

Des centaines de personnes avaient alors été arrêtées et mises en prison. Des mesures radicales ont été prises par la suite permettant le déroulement presque «normal» de cet examen. Parmi elle, celle qui fait le plus polémique à savoir le blocage de l'Internet durant le déroulement des épreuves. Entreprises et travailleurs s'inquiètent, déjà, de cette situation. Ils prennent leur devants en prévision de ce «black-out» tout en cherchant des solutions. Le bac est pour eux aussi un moment de grand stress...