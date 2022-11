Bénéficiant d'une formidable promotion assurée par des influenceurs du monde entier, la destination Algérie a beaucoup gagné en visibilité. L'ouverture, hier, de la saison touristique saharienne a été l'occasion de jauger l'efficacité d'un battage médiatique sur le Net qui a touché des centaines de millions de personnes. La réussite des Jeux méditerranéens d'Oran et le succès planétaire du fameux clip de DJ Snake couronnent une exceptionnelle mise en lumière du pays qui a duré plusieurs semaines. L'Algérie a été dépeinte sous toutes ses coutures. Ses plages, ses montagnes et ses majestueux paysages sahariens, comparés à ceux de la planète Mars offrent aux visiteurs une palette d'atouts naturels très rares, aux propres dires de tous les professionnels des médias qui en ont fait l'expérience. Le pays devient unique au monde, lorsqu'on ajoute à toutes ces images de carte postale le statut de deuxième pays après l'Italie en matière de présence en ses territoires de vestiges romains. Cela en plus d'un mélange très rare de témoignages des civilisations méditerranéennes, de l'art islamique jusqu'à la civilisation occidentale en passant par les palais turques. C'est dire que l'Algérie est véritablement l'une des rares si ce n'est la seule où tous les formes de tourisme y sont mêlées. Du cultuel à l'évasion, les touristes peuvent y trouver de la culture et un peuple généreux hospitalier et pas du tout mercantile. Il n'y a rien d'exagéré dans cette description d'un pays qui capitalise un potentiel extraordinaire en matière d'industrie touristique. L'échec constaté à ce jour dans le développement de ce secteur tient d'abord à l'orientation stratégique du pays, dont l'État a surtout misé sur l'industrie qu'il a tenté de diversifier, avec le résultat décevant que l'on sait. À cette maladresse, disons-le stratégique, est venue s'ajouter une grave crise économique doublée d'une toute aussi grave politico-sécuritaire. Durant plus d'une décennie, l'Algérie a quasiment disparu des radars. Il n'en sortait que des nouvelles dramatiques d'attentats, de massacres et autre plan d'ajustement structurel, imposé par le FMI. Cela est un fait objectif qui mettrait entre parenthèses n'importe quel État. Il se trouve, cependant, que dans le cas de l'Algérie, il aura fallu plus de 20 ans, donc toute une génération pour corriger un tant soi peu l'image d'un pays inhospitalier, habité par un peuple violent et fermé sur lui-même, tel que dépeint durant toutes ces années. La presse occidentale, et plus spécifiquement française, qui colportait de fausses informations sur le compte de l'Algérie en a tellement fait qu'elle fut considérée persona non grata. Il va de soi que ces médias répondaient à des instructions émanant des centres de pouvoir qui avaient intérêt à ce que l'Algérie demeure empêtrée dans ses problèmes d'image à l'international. Une pression manifestée par des consignes de voyage où la quasi-totalité du territoire était marquée au rouge, signifiant danger terroriste. Quoi que disent ou fassent les autorités du pays, les interdictions de voyager dans les 9/10e leur reviennent à la figure. Cette année, c'est la première fois depuis plus de 30 ans que la carte géographique de l'Algérie prend des couleurs plus nuancées. Cela revient à dire que c'est également la première saison touristique du sud du pays où l'activité se déroulera plus ou moins dans les normes internationalement admises en la matière. Le ministre du Tourisme, qui a fait le déplacement à Djanet pour inaugurer une saison qu'on annonce prometteuse, porte sur lui la responsabilité des pouvoirs publics dans la réussite ou l'échec du retour de l'Algérie sur le devant de la scène touristique mondiale. L'enjeu n'est pas simplement économique. Il y a certes cette dimension pour le réveil d'une région qui a tant besoin de créer des emplois, mais cette saison a également une profondeur stratégique. Les ennemis du pays, même s'ils se comptent sur les doigts d'une seule main, voudront démontrer l'incapacité de l'État à sécuriser les vastes espaces sahariens. Les pouvoirs publics, certainement conscients du grand défi sécuritaire qui les attend ont une obligation de grande vigilance sur les quelques mois que durera la saison touristique du sud du pays. Il est clair, en effet, qu'en cas de fortes fréquentations, sans qu'il y ait le moindre incident grave, signifierait que le dernier verrou qui maintenait l'Algérie en dehors du circuit touristique mondial aura sauté. Ce ne sera pas seulement une victoire économique, mais carrément une nouvelle ère pour un pays qui attendait sa connexion au monde pendant plus de 20 ans!