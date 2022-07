Entre le 1er et le 15 juillet 1962, l'Algérie indépendante en gestation a été vécue de l'intérieur de la Fédération du FLN en France avec beaucoup de passion et d'appréhension. Les militants du Front de Libération nationale établi à l'étranger ont touché du doigt les transformations rapides et profondes qui ont accompagné l'annonce de l'indépendance du pays. Nous reproduisons ici le témoignage de Mohamed Ghafir, l'un des responsables de la Fédération du FLN en France, tiré de son livre «Droit d'évocation et de souvenance». Pour l'Histoire, je tiens à préciser que les deux groupes «Fidaiyines et Médecins» étaient programmés sous la responsabilité et les directives du coordinateur de Wilaya, le frère Mohammedi Mohamed Sadek. que Dieu ait son âme, qui a assuré personnellement toutes les conditions de ce transfert sur le plan logistique (transport et prise en charge totale), en collaboration avec l'Exécutif provisoire du Rocher noir à ALger. Le frère El Bachir Tayebi, chef de zone, responsable de cette mission, est toujours présent pour en témoigner.

1erjuillet 1962: les Algériens se sont prononcés pour l'Indépendance totale de l'Algérie, par un référendum «80% de OUI».

5 juillet 1962: proclamation de l'Indépendance dans toutes les wilayas structurées au sein de la Fédération de France. Chaque responsable permanent a été désigné pour coordonner cette manifestation importante dans chaque localité. Pour ma part j'ai présidé la cérémonie dans le foyer de Choisy-Le- Bois et les environs où résidait une importante communauté algérienne avec la participation des autorités locales de tendance communiste, invités pour la circonstance autour d'un bon couscous.

5 juillet 1962: une grande réception a été organisée à la salle des fêtes de Gennevilliers-Asnières, avenue des Gresillons par le coordinateur de Wilaya de Paris. Cette réception a réuni l'ensemble des cadres de la Fédération et des invités français sympathisants du F.L.N ainsi que les membres de la municipalité de Gennevilliers et des localités voisines. Pour la circonstance, le menu choisi était constitué de plats traditionnels algériens (voir détail dans la carte d'invitation page 385).

Du 10 au 15 juillet 1962: un séminaire des cadres permanents de la Fédération de France du FLN s'est tenu au Centre International de la Rochette à Melun. Ce séminaire a été organisé par le Comité fédéral avec l'importante et exceptionnelle assistance des frères Mohamed Boudiaf et Si Salah Boubnider (Saout El Arab), colonel de la Wilaya II historique. Le principal sujet débattu avait trait à la situation difficile, confuse et éminemment préoccupante qui a vu s'opposer en été 1962, le G.P.R.A à l'état-major général (E.M.G) avec pour toile de fond la prise du pouvoir à Alger et cela, depuis la réunion du C.N.R.A à Tripoli qui s'est déroulée du 27 mai au 5 juin 1962..... Les deux illustres participants, en l'occurrence les frères Mohamed Boudiaf et Si Salah Boubnider ont tenu à informer l'assistance des détails précis sur des comportements jugés inacceptables, voire tout à fait indignes de la part de certains responsables se considérant pourtant comme «historiques»....

Ces témoignages poignants ont provoqué une très forte et unanime émotion parmi l'assistance, à telle enseigne que le compagnon de lutte Belhadj Abdelkader n'ayant pu retenir ses larmes, s'est levé brusquement pour vociférer avec colère son indignation: - avec une voix cassée, une gorge nouée et étranglée par des spasmes saccadés accompagnant une crise de larmes et des sanglots difficilement retenus, il a vite clos son propos avec cette brève et très courte sentence, mais ô combien lourde de sens: «L'heure est grave mes chers frères...». Il est inutile de redire combien cette intervention spontanée et sincère de la douleur, a davantage touché profondément toute l'assistance.... Devant donc la tournure dramatique des évènements, après huit années de larmes et de sang du peuple algérien, le président du G.P.R.A Benyoucef Benkheda a proclamé et signifié cette formule concise et frappante: «Sept ans baraket à l'effusion de sang»; slogan d'ailleurs très largement repris de façon spontanée par les masses du peuple algérien en s'interposant physiquement entre les frères belligérants.

C'est ainsi que le G.P.R.A s'est en quelque sorte auto-dissous après la défection de plusieurs de ses membres qui ont rejoint la partie adverse...

La Fédération de France du FLN a, quant à elle, cessé ses activités depuis fin août 1962, puis officiellement dissoute en septembre 1962 par le Bureau politique du FLN et l'Assemblée nationale.



Mohamed Ghafir dit Moh Clichy