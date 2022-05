Dernière ligne droite vers le bac. L'opération de retrait des convocations par le biais du site Onec DZ débutera demain. Elle se poursuivra jusqu'au dernier jour du bac, afin de permettre aux candidats ayant perdu ledit document de le retirer de nouveau. La crainte de l'échec devient angoissante à mesure que le brevet d'enseignement moyen (BEM) approche. Les collégiens inscrits en fin de cycle moyen sont également appelés à retirer leurs convocations. Les candidats scolarisés au bac et au BEM pourront retirer leurs convocations via la plate-forme numérique du ministère de l'Éducation nationale sur le compte électronique des directeurs des établissements éducatifs et dans l'espace «Parents». Pour les candidats libres, l'opération de retrait se fera via les sites de l'Onec sur les liens suivants: https://bem.onec.dz, pour le BEM et https://bac.onec.dz pour le baccalauréat. La préparation pédagogique et l'accompagnement psychologique des élèves concernés, pour les aider à surmonter les obstacles auxquels ils font face avant et durant les épreuves. En vue d'assurer leur bon déroulement, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, et ses collaborateurs, sont à pied d'oeuvre. Ils préparent, depuis plusieurs mois, leur plan de bataille, afin de mettre les élèves et les fonctionnaires du secteur dans les meilleures conditions possibles. Les lycées et collèges sont toujours ouverts dans le but de préparer les élèves concernés par les examens, pour les aider à surmonter les obstacles auxquels ils font face avant et durant les épreuves. Les révisions des cours en classe sont maintenues, affirme une source auprès du ministère, qui a appelé les parents d'élèves à signaler toute absence des enseignants. Il y a lieu de noter par ailleurs que l'épreuve sportive qui ne concerne que les candidats libres du baccalauréat et du BEM ont débuté, hier, au niveau des centres mobilisés par la tutelle. Les candidats scolarisés ne sont pas concernés par ces épreuves, comme cela a été le cas lors des examens de fin de cycle de l'année dernière.