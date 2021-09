Les affidés et les sbires de l'ingérence dans les affaires internes du pays reprennent surface. Ils affichent leur gueule pétrie de goguenardise et de raillerie; ces forces de la division à la solde des officines étrangères, sont en train de faire propager leur propagande concernant la date du 5 octobre, une date que les Algériens et les Algériennes doivent saisir pour sortir dans la rue afin de redonner au «Hirak» sa sève et sa force de mobilisation. Ces forces dont Rachad, une nébuleuse islamiste est l'instigatrice via ses relais de propagande sur les réseaux sociaux, n'arrivent pas à avaler et digérer l'échec cuisant de leur entreprise machiavélique et leur manoeuvre insidieuse quant à la manipulation et l'instrumentalisation du Mouvement populaire le 22 février 2019. Et cela coïncide par «hasard» avec la programmation par la chaîne de télévision Arte, d'un documentaire sur l'Algérie avec comme titre « Algérie: les promesses de l'aube». Rien ne se fait au hasard, ce plan est coordonné et préparé en concert avec les agents et mercenaires qui travaillent pour le compte des puissances étrangères en mal de repositionnement géostratégique dans la région. Le documentaire a été programmé,sciemment dans le but de favoriser un climat de trouble et d'instabilité. C'est un plan caduc et révolu. L'appel à une manifestation «grandiose» le jour de la célébration des événements du 5 octobre 1988, n'est autre qu'une manipulation pour ces nébuleuses inféodées à leurs maîtres impérialo-sionistes. La crise qui frappe les tenants de l'ingérence dans les affaires internes du pays n'a pas tardé à montrer les clivages qui frappent de plein fouet les entités hybrides qui sont à leur solde. Les sous-fifres du Rachad et ceux qui partagent ses sornettes ne savent plus quel discours tenir, ils sont perdus dans leurs chimères concoctées dans les réseaux sociaux, à travers une propagande mièvre et médiocre. Ils n'ont plus de matière leur permettant de la transformer en une grande vétille et imposture bien édulcorées pour essayer de manipuler les crédules et les simples d'esprit qui pullulent sur les réseaux sociaux. Les rachadistes et leurs alliés savent que l'initiative n'est plus entre leurs mains, le Mouvement populaire leur a échappé de plus belle. Eux, qui croyaient manipuler les Algériens et les Algériennes en se présentant sous une autre posture et sous un autre discours trompeur. Une fois que le jeu a été démasqué et leurs objectifs déjoués, ils cherchent maintenant à changer de discours et d'approche en se référant au front social et les conditions de vie des Algériens. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, ces apprentis sorciers et les agents des officines étrangères ne cessaient de tirer à boulets rouges sur tous ceux qui abordaient les problématiques sociales et les grèves dans les entreprises et l'action syndicale. Ils considéraient comme traîtres tous ceux qui voulaient dévoyer leur vision morbide du Hirak 2 et verser dans les luttes et les grèves sur fond de contestation sociale. Ces nébuleuses au service d'un agenda peaufiné dans les laboratoires d'outre-mer ne cherchent pas à asseoir les solutions et les alternatives intrinsèques comme l'aboutissement d'un changement algéro-algérien, bien au contraire, ils investissent leur potentiel tel qu'il a été dicté par leurs maîtres de l'étranger dans la perspective d'amener l'Algérie dans le giron des pays qui se sont engouffrés dans la spirale chaotique et destructrice du printemps arabe.

La situation n'est plus ce qu'elle était lors de l'émergence du Mouvement populaire du 22 février 2019. Le sursaut du Mouvement populaire s'est exprimé d'une manière patriotique par l'ensemble des Algériens pour mettre un terme au cinquième mandat de l'humiliation et stopper le rouleau compresseur de la privatisation de l' État par les oligarques qui se sont emparés du pays et de ses richesses.

Les mercenaires à la solde des agendas des impérialo-sionistes savent que leur projet obscurantiste et néocolonialiste ne tient plus la route, mais ils essayent tant bien que mal de jouer les trouble-fêtes.

Plusieurs appels à travers le choix des dates symboles n'ont pas pu réaliser le but escompté par ces promoteurs de la division et la théorie du chaos constructif. Le 5 octobre prochain sera une date qui symbolisera l'attachement du peuple algérien à sa patrie et aux valeurs de changement pacifique sans que cela soit l'apanage des forces obscurantistes et leurs mentors néocolonialistes ennemis de la souveraineté, de la démocratie et de la justice sociale.