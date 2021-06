L'Expression: quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous présenter aux législatives du 12 juin 2021?

Bilal Belgheddouche: en premier lieu, ce sont les nouvelles dispositions venues dans l'amendement de la loi électorale, notamment l'abolition du système de tête liste, et l'introduction du choix du candidat directement. C'est ce qui nous a permis d'espérer et de croire à la possibilité de rejoindre les sièges de l'APN, qui représente pour nous la première tribune pour exposer les préoccupations des citoyens. D'un autre côté, étant natif de cette wilaya, et ayant travaillé au contact des citoyens relayant leurs préoccupations et leurs attentes durant 17 ans, j'ai senti le besoin de donner plus. Mais en profondeur, c'est la nouvelle loi électorale, qui a permis aux jeunes de se réconcilier avec la pratique de la politique. Du fait que par le passé, il leur était impossible d'entrer dans l'arène, il faut dire que le «jeu était fermé». Les responsables des partis n'acceptaient que ceux qui leur faisaient allégeance, ou servaient leurs propres intérêts. Au demeurant, l'Etat a donné la chance aux jeunes, pour montrer leur capacités. Notamment avec la nouvelle législation, foncièrement dédiée à la lutte contre l'argent sale. C'est précisément ce qui peut permettre aux citoyens intègres de rejoindre le champ politique, et contribuer à préserver l'unité du pays.

Comment voyez-vous le statut, le rôle du député qui sortira de cette nouvelle configuration?

Il est primordial pour le pays, que les prochains députés doivent, en première importance, être au service du citoyen. Il est plus qu'important que les prochains élus à l'APN, soient les défenseurs des intérêts des citoyens, leurs représentants, au niveau de l'Assemblée. Comme il doit être le trait d'union entre l'état et le citoyen et doit, à ce titre, travailler à consolider cette relation et à assurer au citoyen de porter ses préoccupations aux hautes instances. Le député doit être la voix du citoyen.

Comment voyez-vous la composition de la prochaine Assemblée populaire, et l'éventualité d'émergence d'alliances?

C'est une décision qui revient au conseil consultatif, (majless echoura). Et ce dans l'optique de déterminer les formations susceptibles de faire l'objet d'alliance. Cela étant, à mon humble avis, les alliances qui naîtront au terme de ces élections, devraient être au service du citoyen, et sortir d'un consensus entre les six candidats pour mieux prendre en charge les préoccupations du citoyen de la wilaya de Tipaza. Au niveau national, c'est le président du mouvement qui statue sur cette question.



Quelle stratégie ou programme a adopté le mouvement El Bina pour mener sa campagne électorale?

La stratégie du mouvement El Bina, en termes généraux, a laissé le soin aux responsables de wilayas de choisir le mode de campagne. Et ce en adéquation avec la situation sanitaire, prenant en compte les effets de la pandémie de Covid-19. Cela étant, nous avons choisi dans la wilaya de Tipasa de favoriser le travail de proximité. Cela veut dire, se rapprocher des citoyens, dans les régions les plus reculées de la wilaya, des groupes d'habitations, des villages et des villes, pour faire parvenir le programme du mouvement El Bina. Comme nous accordons beaucoup d'importance au travail sur les réseaux sociaux, ce qui nous a permis de faire connaître les candidats et le programme, sur le territoire de la wilaya, en un temps record.

Comment voyez-vous l'importance et l'impact de ces élections sur la scène et la vie politiques?

L'importance de ces élections législatives réside dans l‘émergence d'une Assemblée populaire nationale comme une institution légitime. Comme tout le monde le sait, le pays passe par une crise multidimensionnelle qui l'expose à plusieurs dangers et impose, en premier lieu, la sécurité du pays au niveau des frontières. Par ailleurs, le nouveau paysage politique est sorti d'un mouvement populaire béni, qu'est le Hirak, qui a été la passerelle qui a permis de libérer les citoyens d'une gouvernance despotique, et de mettre en place de nouvelle bases pour la gestion des affaires du pays. À ce titre, le Hirak mérite un parlement à la hauteur de sa pureté et de son intégrité, un parlement qui ferait honneur à ce mouvement qui a battu des records en matière de pacifisme et de civisme. De ce fait, je pense que l'APN sera le reflet d'une forte participation des jeunes, des citoyens intègres et des compétences, aux législatives, et donnera une image éclectique de l'Algérie nouvelle