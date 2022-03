Après une nette décrue de la pandémie de Covid-19, la reprise de l'activité sanitaire se fait remarquer dans les quatre coins de la wilaya de Bouira. Les équipes médicales mobiles sillonnent les localités et villages les plus reculés. Ce sont des campagnes de divers dépistages, assurées pas les professionnels des différentes structures de la santé. L'Epsp Ahnif dans la daïra de M'Chédallah s'est lancé dans une campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète.

Le docteur Kamel Aziza, diabétologue chargé de cette opération revient sur les complications fréquentes vécues aux urgences médicales durant le mois sacré de Ramadhan. Tous les jours on reçoit des personnes dans un état avancé d'hypoglycémie dit-il, «parfois en état comateux ». C'est pour ces raisons que le même médecin estime utile de sensibiliser les citoyens diabétiques par rapport au jeûne. «Il y'a une réticence et une résistance chez beaucoup de personnes quand on leur déconseille le jeûne», ajoute t-il.

C'est une campagne qui s'étale tout au long du mois de mars, nous apprend Saïd Yasmine, la diététicienne de l'équipe, «nous visiterons les villages de Saharidj, Ahnif, Chorfa, Raffour...» dit-elle et «nous expliquerons et proposerons des régimes alimentaires adéquats pour ceux auxquels il sera permis de faire le jeûne» conclut-elle. Au niveau de l'EPH Mohamed-Boudiaf au chef-lieu de la wilaya, en plus du dépistage du diabète, un dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus a été proposé aux citoyens.

Le docteur Samia Hamiche, du même hôpital, parle de plusieurs dizaines de femmes auscultées, d'ailleurs comme cela a coïncidé avec le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, Le même médecin affirme que « même des examens de mammographies ont été réalisés gratuitement sur des patientes chez qui ont a suspecté le cancer». Du côté sud-ouest de la wilaya, à la daïra de Aïn Bessem, ce sont aussi les zones d'ombre qui ont eu la chance de recevoir ces équipes mobiles de la santé.

L'Epsp de cette daïra, a elle aussi effectué des campagnes de dépistage, notamment du diabète et du cancer chez la femme. Plusieurs femmes ont été examinées avec des frottis et éventuellement des programmations pour mammographie si nécessaire. Pour rappel, dans la wilaya de Bouira ce genre de campagnes de dépistage est très fréquent, en effet il n'est pas seulement du ressort des services de la direction de la santé, mais bien d'autres organisations l'assurent également à l'image de la Sama Bouira, les scouts, les associations et comités de villages etc.

Enfin et toujours dans le contexte d'une meilleure prise en charge sanitaire des citoyens, notamment des zones d'ombre, le village At walvane dans la commune de Saharidj a vu rouvrir le dispensaire du village après une réhabilitation de qualité.

Lotfi Okrifi, le directeur de l'Epsp d'Ahnif rassure les villageois par le renforcement de cette structure en personnel médical et paramédical nécessaire, notamment d'un chirurgien dentiste et d'une infirmière.