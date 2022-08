Dès le 28 juillet dernier, il y avait foule dans les locaux du Centre national du registre du commerce (Cnrc), Alger - Est. Au même moment, les réseaux sociaux s'emballaient, avec des internautes qui faisaient état d'un bug qui tétanisait le site électronique du Cnrc. L'inquiétude était à son comble surtout que les opérateurs n'avaient plus que quelques jours, soit le 31 juillet, pour déposer leurs comptes sociaux de l'exercice 2021. Finalement et alors que le week-end s'annonçait chargé pour les fonctionnaires et les abonnés venus en nombre, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé, à coup d'un salutaire communiqué, la prorogation du délai de dépôt des comptes sociaux pour l'exercice 2021 au 31 décembre prochain.

«Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations tient à informer l'ensemble des opérateurs économiques concernés par le dépôt des comptes sociaux au titre de l'exercice 2022 de la prorogation du délai de dépôt des comptes sociaux au 31 décembre 2022», a-t-il été précisé. Désormais, a ajouté la même source, «le dépôt des comptes sociaux des entreprises s'effectue au niveau des antennes locales du Centre national du registre de commerce, ou via le site électronique (sidjilcom.cnrc.dz).

Rappelons que l'année 2021 aura été l'année de la reprise progressive de l'économie nationale. En effet, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a eu à affirmer que «les indicateurs économiques enregistrés en 2021 ont révélé des résultats positifs témoignant d'une reprise progressive de l'économie nationale». Rezig avait alors précisé que ces résultats «encouragent à développer davantage d'activités d'entrepreneuriat et à augmenter le nombre d'entreprises dans le tissu économique national, qui a augmenté de 45% en 2021 par rapport à l'année 2020».

À la fin du troisième trimestre de l'année 2021, le taux de croissance de l'économie nationale a dépassé 6,2%. Par ailleurs, la balance commerciale a enregistré fin novembre un excédent de plus d'un milliard USD, tandis que les exportations hors hydrocarbures se sont élevées à 4,5 milliards USD. Rezig a, dans ce sens, indiqué que son secteur a contribué à hauteur de 12,5% dans le PIB en 2020, avec à la clé la création de 10200 sociétés et la commercialisation de 388000 produits nationaux.

Le nombre global des opérateurs économiques activant dans le pays s'élève à 2 millions d'entreprises principales et secondaires, dont 1500000 entreprises détentrices du registre du commerce électronique, ce qui représente 68,80% du total des inscrits, a-t-il été par ailleurs signalé. Selon le ministre, le CNRC a connu, à décembre 2020, plus de 346000 opérations d'inscription, dont 160000 nouveaux registres. Le nombre de commerçants étrangers détenteurs du registre du commerce est, quant à lui, jusqu'au début décembre 2021 à 9648 commerçants, répartis entre 2471 personnes physiques et 7177 personnes morales.

Enfin et selon Rezig, les sociétés syriennes représentent un taux de 30%, les tunisiennes 25% et les marocaines 15%. Pour ce qui est des personnes morales activant dans le commerce, les sociétés turques représentent 14%, les françaises 13% et les chinoises 11%.