Prorogation de cinq jours des délais de dépôt des listes de candidatures. Alors que le délai prévu par la loi devait expirer jeudi dernier, le président Tebboune a signé une ordonnance, le jour même, modifiant le Code électoral pour prolonger le délai à 45 jours avant la date du scrutin, au lieu de 50 jours auparavant. Par conséquent, les candidats auront jusqu'au 28 avril, à minuit, pour déposer leurs dossiers. La Présidence a souligné, dans un communiqué, que «l'ordonnance est signée sur demande de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie)...». Toutefois, cette prolongation a suscité une grosse polémique. Pour de nom-breux observateurs, la prolongation des délais de dépôt des listes de candidatures, à la dernière minute, serait due à «la faiblesse du nombre de listes déposées au niveau des délégations de l'Anie». Pour d'au-tres, cette prorogation confirme la «difficulté» sur laquelle ont buté des partis en lice et des candidats indépendants pour collecter des souscriptions de citoyens nécessaires et satisfaire au principe de la parité hommes-femmes et au quota des jeunes de moins de 35 ans exigé par la loi électorale. Exception faite de ceux qui ont bénéficié de facilités administratives, des candidats indépendants, qui ont tenté l'aventure électorale sont confrontés à «un véritable parcours du combattant à la recherche des candidats et candidates à la candidature et les souscriptions des électeurs», indique-t-on. «Le sauve-qui-peut des prétendants à la députation dans certaines wilayas et leur absence dans certaines autres, a compliqué davantage la situation dans l'environnement électoral.» Des spécialistes en droit, arguent que ce qui s'est produit est contraire à «la logique juridique». La modification des délais sera «acceptable» si l'amendement est opéré avant la convocation du corps électoral, soutient-on encore.

L' Anie avait annoncé, à la veille de la clôture des délais de dépôt, avoir réceptionné plus de 4 000 dossiers de candidatures. Elle avait fait également état de l2898 listes indépendantes et 1755 listes partisanes ayant retiré les formulaire de souscription individuelle des électeurs auprès des délégations de l'Anie, au niveau de 62 circonscriptions électorales (58 à l'intérieur du pays et quatre au sein de la communauté nationale établie à l'étranger). Par ailleurs, selon le professeur en droit, Ahmed Batatache, la décision de prolonger le délai a été prise en dehors du Conseil des ministres. Ceci dit, l'article 142 de la Constitution stipule que les ordonnances sont prises en Conseil des ministres. Or, la question de prorogation des délais de dépôt des listes de candidatures aux législatives n'était pas à l'ordre du jour du dernier Conseil, tenu le démanche dernier. Il faut rappeler, enfin, que des partis les plus en vue de la mouvante démocratique(FFS, RCD, PT, UCP, MDS, PLD) ont décidé de boycotter les législatives anticipées...