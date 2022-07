Depuis une semaine, on ne parle que de ça! Il occupe toutes les discussions. Dans les cafés, les dîners de famille ou sur les réseaux sociaux, il déchaîne les passions. C'est le défilé militaire du 5 juillet. «Je veux constituer un groupe pour aller assister ensemble à la parade de l'armée», a écrit, jeudi dernier, un jeune homme sur une page sur Facebook. En quelques minutes, il a reçu des milliers de commentaires, de femmes et d'hommes de tous âges confondus. Tous ont fait part de leur grand enthousiasme pour l'évènement. Certains ont même qualifié de «rêve d'enfant» de pouvoir voir défiler nos soldats et leurs armes des plus sophistiquées. Entre -temps, l'initiative de ce jeune homme s'est propagée comme une traînée de poudre. D'autres groupes se sont formés sur la Toile pour pouvoir aller ensemble assister à cet événement historique. À Alger, dont la rocade nord sera le théâtre de cette exhibition, la tension monte. Ce n'est pas à cause de la canicule ou encore les encombrements sur les routes, provoqués par les préparatifs de cet évènement, mais bien pour l'évènement lui-même. Il a éclipsé l'Aïd et ses moutons, l'été et ses plages. On cherche à s'organiser, à connaître l'heure et les détails de cette journée qui s'annonce des plus «explosives». «Paraît-il qu'ils vont lancer des missiles sur la mer à travers des bâtiments de guerre», lance une jeune fille. « Ce seront les avions», rétorque un de ses amis. D'autres vont plus loin assurant que l'Armée nationale populaire allait surprendre le monde entier en dévoilant des armes que personne ne pensait etre en notre possession. «Apparemment, il y aura le système anti-missiles russe S 400 que nous sommes les seuls avec la Russie à posséder», soutient un jeune qui vit depuis plusieurs jours au rythme des rumeurs qui entourent ce défilé car, tout ce qui se dit pour le moment n'est que supposition. Cela reste dans l'imaginaire collectif, ce qui anime toutes sortes de «fantasmes».

Un avant-goût...

L'ANP semble jouer sur ça. Elle garde la surprise jusqu'à la dernière minute. Néanmoins, les plus téméraires ont réussi à avoir un avant-goût de ce qui les attendait, aujourd'hui. Ils cherchent des vues panoramiques aux environs de la Grande mosquée d'Alger pour pouvoir apercevoir les matériel militaire qui est «garé» au niveau du parking d'Ardis. Ils arrivent même à prendre des photos ou des vidéos qu'ils publient, fièrement, sur les réseaux sociaux. Ils croient avoir obtenu le scoop avant qu'on vienne leur préciser que cela n'était rien comparativement à ce qui les attendait le jour J. Il y en a même qui vont plus loin en tentant d'accéder aux lieux des manoeuvres militaires. Une audace qui finit par payer. Ils réussissent à le faire, avec la bénédiction du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire et après la fin des exercices. Cela ne les empêche pas de profiter d'un moment,qu'ils affirment, exceptionnel. Ils voient les défilés de «tanks», de voitures et camions à la James Bond. Ils ont même droit aux forces d'élite qu'ils n'ont jamais eu l'honneur de voir. «C'est magnifique. On voit donc la grande force de notre armée», soutient Fayçal qui avait réussi à «déjouer» les barrages pour aller voir avec son petit frère ces belles machines de guerre. «Je savais que nous étions forts, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était à ce point», réplique un autre jeune surexcité de voir les Forces spéciales à la «Pubg», sillonner la Moutonnière. Ces Algériens qui, comme tous leurs compatriotes, ont un amour inconditionnel pour leur armée, se donnent un malin plaisir à saluer leurs soldats. Les «Tahia El Djazaïr, Tahia El Djeïch (vive l'Algérie, vive l'ANP) fusent de partout. Ils sont accompagnés de tonnerres d'applaudissements et de cris de victoire. Les soldats jouent le jeu en saluant à leur tour leurs compatriotes. De beaux moments de communion entre le peuple et son armée s'ensuit. «Djeïch, Chaâb, Khawa, Khawa» (Armée, peuple, frères, ndlr) résonnent de partout.

Communion entre le peuple et son armée!

Un moment plein d'émotion qui donne véritablement la chair de poule. Ils le partagent avec le reste de leurs compatriotes à travers les réseaux sociaux. D'ailleurs, les vidéos de ces images des préparatifs du défilé sont en train de faire le buzz dans la «Dz blogosphère». E lles sont partagées en masse, au point où elles ont relégué au second rang les Jeux méditerranéens d'Oran et les jolies athlètes qui y participent. Sur Tik Tok, on a ajouté à ces vidéos de belles chansons patriotiques tout en taguant les «mouches du Makhzen». Beaucoup les ont partagées en masse sur la Toile marocaine avec des messages à peine voilés pour M6 et ses alliés. «Voilà ce qui vous attend, ne nous cherchez pas trop», écrivent-ils. Ce que tente de couvrir ces «trolls» à travers leur propagande habituelle. Mais trop tard! Beaucoup de Marocains ont déjà repris les vidéos de leurs frères algériens. Surtout celles qui concernent le système anti-missiles S300. «Ce n'est qu'une goutte d'eau dans un vase par rapport à ce que possèdent nos voisins algériens», écrivent des internautes marocains. D'autres leur répondent qu'ils peuvent nous «broyer» avec l'Espagne en quelques jours. Les mouches du Makhzen les accusent alors d'être des «mouches d'El Mouradia». Mais quoiqu'il en soit, le message est bel et bien passé. En tout cas, les Algériens, dont beaucoup n'ont jamais eu la chance de voir un tel événement, l'attendent impatiemment. Ils comptent s'y rendre en masse. Le président Tebboune a instruit le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faciliter le déplacement des citoyens sur les lieux de l'évènement. Dans les 57 communes d'Alger, des bus ont été mis à la disposition des citoyens. Ils pourront ainsi se déplacer, sans tracas et en toute sécurité.

Transport gratuit et eau potable

Ce n'est pas tout! La wilaya d'Alger a annoncé avoir pris une série de mesures et dispositions pour permettre aux citoyens d'assister au grand défilé militaire prévu, ce matin, sur la Route nationale (RN) 11 à proximité de Djamaâ El Djazaïr. Il s'agit de «la mise à disposition de divers moyens de transport en commun, tels que les bus et les trains, pour transporter gratuitement les citoyens souhaitant suivre ce défilé à partir de points précis dans toutes les communes de la capitale (aller-retour) selon le programme joint à ce communiqué (publié sur la page facebook de la wilaya), et ce, en coordination avec les circonscriptions administratives et les communes, l'Établissement public de transport urbain et suburbain de la ville d'Alger (Etusa), la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) et la société Talaba, a précisé la même source. «De l'eau potable sera mise à la disposition des citoyens en quantités suffisantes tout au long du trajet du défilé et des toilettes sont également prévues sur place», a ajouté le communiqué. «Tous les agents et acteurs de la société civile seront mobilisés pour encadrer les citoyens et veiller à leur confort», ont assuré les services de la wilaya d'Alger, invitant les citoyens à rejoindre tôt les points de départ des bus pour qu'ils puissent arriver au parking des «Sablettes» avant 8h00. Le rendez-vous est donc pris afin d'assister à un moment exceptionnel. C'est là le vrai sens de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée...