En vue de renforcer la lutte contre les sphères de corruption et de blanchiment d'argent, les pouvoirs publics sont en phase d'accélérer la mise en place des mécanismes prévus à cet effet, pour une action plus concrète et plus efficace sur le terrain. Une orientation qui nécessite une mobilisation et un travail de fonds basé sur le recueil de renseignement susceptible de déclencher les investigations qui seront à l'origine de poursuites et de répressions. À cet effet, les missions de l'organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (Ctrf), chargée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ont été publiés par un décret exécutif, au Journal officiel. Il va sans dire, qu'à travers de telles actions, l'État confirme sa volonté à venir à bout des niches de corruption, et fait état d'une détermination sans faille pour mener une guerre sans merci contre les réseaux de blanchiment d'argent qui ont mis le pays à genoux durant des décennies. Il faut dire que l'ampleur des dégâts issus de cette période d'impunité est à peine mesurable, et représente l'importance des nébuleuses qui ont pris en otage l'économie et les institutions du pays, pour en faire des canaux mafieux où l'oligarchie a eu tout le temps pour s'installer et imposer son diktat. D'où la difficulté, aujourd'hui à éradiquer ces fléaux qui se sont répandus d'une façon exponentielle jusqu'à investir toute l'administration algérienne. C'est à ce niveau que la réactivation de tout le système de renseignement, et son amélioration par les moyens technologiques, devient un élément incontournable de la lutte. Dans sa mission principale la Crtf est tenue «de recevoir les déclarations de soupçons relatives à toutes opérations de blanchiment d'argent et/ou de financement du terrorisme et de traiter les déclarations de soupçon par tous moyens et/ou méthodes appropriés, de recevoir et de traiter les rapports confidentiels et les notes d'information émanant des autorités prévues par la loi, de communiquer les renseignements financiers aux autorités sécuritaires et judiciaires, lorsqu'il y a des motifs de suspecter des opérations de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme et de transmettre, le cas échéant, le dossier correspondant au procureur de la République compétent, chaque fois que les faits constatés sont susceptibles de poursuites pénales», précise le décret exécutif.

Il s'agit d'une réorganisation profonde du fonctionnement des cellules de renseignement, et de l'optimisation de leur travail, dans la mesure, où le renseignement sera au centre de toutes les actions, et dictera les marches à suivre afin d'aboutir à des résultats conséquents dans des délais qui permettent d'intervenir efficacement sur le terrain.

Cela étant, il s'agit d'une tâche ardue et qui nécessite une présence des services de cette organisation à tous les niveaux de l'administration, notamment auprès des organismes financiers. Un travail permanent qui se base sur le suivi et le contrôle des opérations de transferts et de manipulation de fonds, et surtout du respect des lois et des règles qui régissent ce domaine. Par ailleurs, la Crtf compte pour son fonctionnement, sur 4 départements, à savoir le département des enquêtes et des analyses opérationnelles et stratégiques, le département juridique, le département de la documentation et des systèmes d'information et le département de la coopération, des relations publiques et de la communication.