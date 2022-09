Dans la cadre de ses actions humanitaires, le Croissant-Rouge algérien a lancé une opération de solidarité qui coïncide avec la rentrée des classes qui intervient cette année dans un contexte difficile. La reprise post-pandémie, l'affaissement du pouvoir d'achat engendré par une inflation mondiale, sont autant de facteurs qui bousculent ce rendez-vous tant redouté par les faibles revenus. Loin des salons feutrés d'Alger et des cérémonies mondaines où se mêlent le m'as-tu-vu et l'hyper- médiatisation, les bénévoles du CRA sont allés crapahuter au fin fond du désert algérien. Ils sont allés à la rencontre des paysages et des visages authentiques qui racontent une Algérie digne et fière. C'est pour apporter de la joie au sein des familles et apaiser cette détresse sociale que le Croissant-Rouge algérien y met du sien. Ainsi, pas moins de 20 000 cartables remplis d'articles scolaires ont été distribués aux enfants nécessiteux. L'opération a concerné 14 wilayas du pays. 400 cartables, des aides médicales, des produits alimentaires, des lits et des tentes pour les nomades, ont été remis à la wilaya de Bordj Badji Mokhtar. Pour sa part, la wilaya de Béni Abbès a bénéficié de 1.000 cartables, en sus d'aides, de vêtements, de lits et de tentes. Plus de 1.000 cartables ont été également distribués à Béchar, Adrar, Timimoun, Aïn Salah et In Guezzam. Quant à Djelfa, elle a bénéficié de 1.500 cartables, tandis qu'El M'ghaïer, Ouled Djellal, El Menia, Naâma, Ghardaïa, Souk Ahras et El Tarf se sont vu octroyer chacune 500 cartables. Tizi Ouzou n'est pas en reste puisqu'elle a eu droit à 300 cartables. Il a également été procédé à la distribution de plus de 1.500 cartables au niveau des campings d'été pour les enfants du Sud. Les réfugiés sahraouis n'ont pas été oubliés dans cette grandiose opération puisque un lot d'aides leur a été remis via la Représentation du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à Alger. «Il s'agit de vêtements, de tabliers et manuels scolaires à travers la majorité des bureaux de wilaya», rapporte un communiqué du Croissant-Rouge algérien. Mais un intérêt particulier a été porté dans cette opération aux wilayas frontalières et aux zones d'ombre. Ces régions ont également reçu des aides médicales, des produits alimentaires, des tentes pour les nomades ainsi que des lits. Le ciblage du CRA n 'est pas fortuit. Il s'explique puisque le président Tebboune a fait des zones d'ombre une de ses priorités». «Le but est de donner un écho réel sur le terrain à cette noble préoccupation du président Abdelmadjid Tebboune et démontrer par les faits que les promesses du Président ne sont pas que des promesses sans lendemains, mais des actions que l'on célèbre sur le terrain», explique Ibtissem Hamlaoui, présidente du Croissant- Rouge algérien. « Par ces actions, nous marquons une présence de l'État et qui signifie que ces personnes vivant dans des régions isolées ont toute l'attention des plus hautes autorités du pays», a ajouté Mme Hamlaoui. Elle s'attelle à donner un nouveau souffle au CRA puisque dit-elle, de pareilles actions ne vont pas se limiter qu' à cette rentrée. Dans ce sillage, la présidente du CRA a annoncé une campagne de collecte de dons qui est en cours pour la réalisation du projet «un hôpital du CRA dans le Grand Sud et dans les plus brefs délais». Nommée, il y a à peine quatre mois, à la tête de cette organisation humanitaire, Ibtissem Hamlaoui a affirmé qu'elle oeuvrera à promouvoir le bénévolat à travers l'organisation de campagnes de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national. Ces campagnes cibleront notamment, des étudiants universitaires, des centres de formation professionnelle et des élèves des lycées. Le but étant d'initier tous ces jeunes aux techniques modernes de secourisme et des premiers soins outre la poursuite du programme du CRA «un secouriste dans chaque foyer». La présidente du CRA a également étalé tout un programme spécial de «soutien aux familles nécessiteuses» particulièrement dans les zones d'ombre et les nouvelles wilayas,à travers «le financement des microprojets». Enfin, elle n'a pas manqué de rappeler les engagements «immuables» du CRA et ses efforts visant à accompagner et aider le peuple sahraoui.