La nouvelle du décès de l'écrivain-journaliste, Saïd Smail, est tombée, hier matin, telle un couperet. Il était malade, depuis quelque temps. C'est la seule chose qui l'avait empêché de poursuivre son mode de vie très, au coeur de la société et toujours près de la nature. Il avait 83 ans. Il était le plus ancien journaliste dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il faisait partie des tout premiers journalistes de l'Algérie indépendante. Son parcours journalistique était un peu particulier puisqu'il l'a exercé à partir de la ville de Tizi Ouzou et non pas dans les rédactions centrales d'Alger. Mais malgré cela, Said Smaïl a réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans le monde journalistique, mais aussi à se faire une place de choix dans l'univers de la littérature. Ecrivain, il a édité plusieurs ouvrages des essais et des récits autobiographiques en plusieurs tomes. C'est en 1988, après des décennies de journalisme, qu'il Saïd Smail publie son premier roman intitulé Le crépuscule des anges. Un ouvrage à large inspiration autobiographique, de plus de 400 pages, qui avait connu un immense succès, à sa sortie, aux éditions «Enap-Enal». Saïd Smail s'est beaucoup inspiré de sa propre vie, de son enfance et son adolescence, vécues à Draâ Ben Khedda, pour écrire ce premier roman. Après l'immense succès obtenu par cet ouvrage auprès des lecteurs, Saïd Smail a décidé de poursuivre l'écriture romanesque, ce qui s'est concrétisé par l'écriture et l'édition d'un deuxième écrit, qui avait défrayé la chronique locale, à l'époque de sa parution. Dans Les barons de la pénurie, il aborde le phénomène de la corruption et des malversations, qui rongeaient la société, à l'époque. Par la suite, Saïd Smail a régulièrement publié des livres, surtout durant les années 90, marquées par la décennie noire l'ayant poussé à s'exiler pour quelques années. Mais il était tellement attaché à sa terre natale et à son pays qu'il finit par revenir poursuivre sa vie ici jusqu'à son décès. Saïd Smail est l'auteur des romans L'empire des démons, L'île du diable, La vengeance des mal-aimés ainsi que de Mémoires torturées, récit autobiographique en plusieurs tomes. Le premier tome a été édité aux éditions Aurassi de Draâ Ben Khedda, en 1993, alors que les suivants ont été publiés aux éditions l'Harmattan, en France. Il a aussi publié un livre aux éditions Casbah, d'Alger, intitulé: Délit de survie. Il a été édité en 2007. C'était son dernier ouvrage.