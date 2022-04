Promesse tenue. Le gouvernement a procédé à une révision des salaires de la Fonction publique. La valeur du point indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires a été, en effet revu à la hausse. C'est ce qui ressort d'un décret exécutif publié dans la dernière édition du Journal officiel.

Le décret portant sur le nouveau point indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires vient, en fait d'être publié au dernier Journal officiel. Il s'agit du décret présidentiel n° 22-138 du 28 Chaâbane 1443 correspondant au 31 mars 2022, modifiant le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428, correspondant au 29 septembre 2007, fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires», lit-on sur le texte du JO paru lu 6 avril. Comme décidé par le chef de l'Etat, cette nouvelle grille, portant la révision du point indiciaire, permettra une augmentation des salaires des fonctionnaires.

Une lecture de la grille permet de relever qu'une cinquantaine de points a été ajoutée à l'indice minimal. Celui de la plus faible catégorie est ainsi passé de 200 à 250.

La dernière augmentation de ce point indiciaire remonte à février 2007, soit il y a 15 ans. Cette mesure viendra renforcer le pouvoir d'achat des fonctionnaires actuellement touchés par l'inflation.

Elle intervient dans un contexte marqué par la montée des produits à large consommation.

Elle revoira ainsi à la hausse les émoluments. L'augmentation salariale variera d'un échelon à l'autre. Dans ce sillage il est à noter qu'à chaque échelon correspond un autre indice. Celui-ci évolue en fonction de l'ancienneté du fonctionnaire. L'indice évolue également en fonction de l'avancement dans la carrière. La rémunération de base dépend du grade de l'emploi et de l'échelon du fonctionnaire. Ces derniers sont fixés par ledit décret.

Une nouvelle tant attendue par les fonctionnaires. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les pères de familles, en raison de la hausse des prix de nombreux produits sur le marché, notamment ceux de première nécessité. Mais il semble que les syndicats ne soient pas de cet avis. Les premières réactions font état d'une déception. Les représentants des fonctionnaires, dont des enseignants, des médecins et des corps commun, entre autres, disent s'être attendus à un effort bien plus conséquent dans la hausse du point indiciaire.