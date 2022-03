C'est à partir de Ghardaïa, joyau de la vallée du M'zab, que le ministre du Tourisme, Yacine Hamadi, vient d'annoncer le lancement imminent d'une vaste opération d'assainissement du foncier dédié au tourisme, en Algérie. L'annonce ne peut risquer de donner des sueurs froides aux promoteurs et autres investisseurs dont les projets patinent. De sempiternels retards pénalisent, en effet, depuis des années, les projets touristiques, notamment dans les zones d'expansion touristique ZET. Dans la foulée de sa visite de travail qui l'aura mené à Ghardaïa, mardi dernier,il a également fait part de la création très prochainement d'une agence nationale du foncier touristique. «Cette agence de gestion du foncier dédiée au tourisme prendra en charge les contraintes qui entravent les efforts de la mise en valeur des sites touristiques et contribuera à la gestion rationnelle de l'espace touristique, sa revalorisation et la réduction des impacts négatifs de l'urbanisation galopante», a expliqué Yacine Hamadi qui donne ainsi un véritable coup de pied dans la fourmilière dans un secteur qui n'aura que trop souffert d'atermoiements. Ces annonces de Yacine Hamadi témoignent surtout de la volonté du gouvernement de relancer le tourisme en Algérie, lequel a lourdement subi les conséquences de la crise sanitaire. Il s'agit, désormais, de repenser l'avenir du tourisme en Algérie. «La région de Ghardaïa est en train de retrouver ses lettres de noblesse en matière de tourisme d'affaires, de culture, de découverte», a d'ailleurs soutenu Yacine Hamadi qui n'a pas manqué d'exhorter les professionnels du tourisme à prendre part aux projets essentiels inscrits au programme d'action du gouvernement visant à faire, a-t-il dit «du secteur du tourisme un moteur de développement économique, de richesse et de création d'emplois». «Il est temps d'oeuvrer à impulser une nouvelle dynamique pour le développement du tourisme et de l'artisanat par la promotion de la destination Algérie dans sa diversité» ainsi que «ses produits artisanaux particulièrement le tapis», a ajouté le premier responsable du secteur. Yacine Hamadi a alors invité les représentations diplomatiques à travers le monde à promouvoir les produits de l'artisanat algérien et la destination Algérie. Signalons que la délégation ministérielle a visité le prestigieux hôtel, Le M'Zab,ex- Rostomides et l'un des plus anciens de la ville de Ghardaïa, entièrement rénové, restauré et mis en service en novembre dernier à l'occasion du 67ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954.

Conçu par l'architecte et urbaniste Ferdinand Pouillon au lendemain de l'indépendance, cette infrastructure hôtelière de 150 chambres qui offre une vue panoramique sur la pentapole du M'Zab, a été édifiée entre 1970 et 1972 sur les décombres d'un fort dénomme «Bordj Giraud» abritant durant la période coloniale l'armée d'occupation et servant également de lieu de torture des moudjahidine, selon de nombreux témoignages. Cet hôtel qui accueillait de nombreux touristes durant les années 1970, avait fermé ses portes en 1994 pour subir d'importants travaux de rénovation, tout en gardant son cachet historique et architectural qui mélange avec dextérité le style M'Zab et la modernité.