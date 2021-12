Agissant sur la base de renseignements, en collaboration avec d'autres services de sécurité, la Bmpj relevant de la sûreté de la wilaya de Constantine a réussi, dans une opération qualitative, à mettre un terme aux agissements illicites de deux individus fortement impliqués dans le trafic de psychotropes. Les deux mis en cause, selon un communiqué transmis à notre rédaction, sont âgés d'une quarantaine d'années et devront répondre de plusieurs chefs d'inculpation: constitution d'une association de malfaiteurs, activité illégale dans le domaine de la santé, transport, vente et distribution de médicaments (psychotropes) destinés aux malades, sans autorisation et usurpation d'identité. Les faits de cette affaire, selon la cellule de communication de la sûreté de la wilaya, remontent à quelques jours. Les investigations ont été déclenchées sur la base d'informations, selon lesquelles les mis en cause sont sur le point de procéder à une transaction. L'enquête a permis d'identifier les deux accusés, mais aussi l'heure et le lieu de cette opération illicite. Les deux mis en cause ont été appréhendés en flagrant délit, en possession de pas moins de 25 cartons de psychotropes de marque Prégabaline (Lyrica) de 300 mg, un antiépileptique, lors de la fouille du premier véhicule et une somme d'argent évaluée à un milliard 240 millions de centimes. Toute la marchandise, qui représente 77 540 unités (capsules), du médicament cité plus haut, ainsi qu'une importante somme d'argent, ont été saisis. Après les procédures réglementaires appliquées par les éléments de la Bmpj et l'interrogatoire, les deux mis en cause ont été présentés devant la justice. À noter que les mêmes services ont également saisi les deux véhicules.