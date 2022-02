Dans une importante opération militaire menée dans les massifs de Skikda, les forces de sécurité ont abattu, hier, un groupe terroriste composé de sept éléments. Cette opération déclenchée sur la base de renseignement est toujours en cours pour débarrasser la région de ces résidus. Dans un communiqué transmis à notre rédaction par le ministère de la Défense nationale, il est souligné que

«dans le cadre de la lutte antiterroriste et en continuité des efforts des Forces de l'Armée nationale populaire visant à éradiquer le phénomène du terrorisme de notre pays, et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire ont abattu, dans la matinée d'hier, sept terroristes, suite à une opération de fouille et de ratissage menée au niveau de la forêt de Oued Edouar, commune de Béni Zid, daïra de Collo, wilaya de Skikda au niveau de la 5e Région militaire».

Confirmant que cette opération est toujours en cours, le MDN ajoute que « six pistolets- mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunette, des quantités considérables de munitions, des moyens de communication, ainsi que des vêtements, des médicaments et d'autres effets, ont été récupérés».

Dans sa correspondance; le MDN commente que «cette opération de qualité vient consolider la dynamique des résultats positifs réalisés par les différentes unités de l'Armée nationale populaire, et confirme, une fois de plus, le haut degré de vigilance et de disposition permanentes pour mettre en échec toute tentative visant à nuire à la sécurité et la stabilité du pays». Pour le MDN c'est aussi «la détermination de nos Forces armées à traquer ces criminels et leur élimination, où qu'ils soient, à travers l'ensemble du territoire national». Dans son dernier bilan portant sur la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, le MDN avait indiqué que des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté 9 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, Il faut dire que ce n'est qu'à travers ces groupes de soutien régulièrement démantelés que les groupes terroristes parviennent à survivre aux opérations de l'ANP. Néanmoins, cette dernière réitère à chaque fois et chaque occasion sa détermination à lutter contre le terrorisme et toute forme de criminalité avec des efforts consentis, sur le terrain, afin d'asseoir un climat de paix et de quiétude à travers l'ensemble du territoire. Rappelons que dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, l'ANP avait également saisi un lot de munitions de guerre s'élevant à 943 balles de différents calibres, lors d'une patrouille à Djanet. Dans ce même contexte les éléments de l'ANP ont réussi à désarmer deux terroristes dans la région de Tamanrasset.

Il s'agit des dénommés «El-Toudji Brahim» et «Arbi Ladmi Mohamed», qui se sont rendus, dimanche dernier, aux autorités militaires à Tamanrasset au niveau de la 6e Région militaire. Les deux terroristes ayant rallié les groupes criminels en 2012, activaient dans la région de Sahel. Ils avaient en leur possession un pistolet- mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type MAS-32, ainsi que deux chargeurs de munition et 32 balles. Dans sa dernière déclaration médiatique, le chef d'état-major, le général de corps d'armée avait loué l'expérience de l'Algérie dans sa lutte contre ce fléau transnational, indiquant que nul n'est à l'abri des affres de cette entreprise de crime.