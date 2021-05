À l'heure où la ´´chimère´´ «zéro carbone», disons-le sans grande crainte de se tromper, semble guider la politique environnementale de nombre de pays, le département algérien du transport a-t-il, un seul instant, pensé aux avantages du «covoiturage», une pratique très usitée de par le monde par les pays des plus modernes afin d'économiser temps et argent pour effectuer un déplacement d'affaires, d'agrément ou de visite à un parent ou ami qui habite loin de son lieu de résidence ou de travail?

Au regard des multiples aléas actuels du transport, tous secteurs confondus dans notre pays, notamment face à la Covid-19, ce mode d'utilisation d'un seul véhicule par une ou plusieurs personnes immunisées, reste une formule non négligeable. Faut-il toutefois qu'elle soit impérativement entourée de tous les «barrages sécuritaires» nécessaires au bon déroulement de ce choix de transport qui devrait, cependant, se développer plus comme l'ordonne l'essor de l'économie algérienne tout en diminuant l'empreinte «carbone» menaçante. Déjà en l'an 2006, année de balbutiements du covoiturage, l'on comptait environ

1,2 million d'utilisateurs dans le monde.

Le système devrait, bien sûr, être rigoureusement contrôlé et hautement surveillé par les autorités sécuritaires et sanitaires, lesquelles autorités devraient être informées «on live» soit simultanément d'un covoiturage contracté à tout moment entre tel et untel. Il y va, en effet, de la sécurité du propriétaire du véhicule et de son ou ses compagnons de voyage. Bien sûr, d'aucuns rétorqueront, par exemple, qu'il existe un réseau de taxis inter-wilayas pour ce faire, mais la rapidité, le coût du voyage, voire le confort, ne sont pas forcément pareils ni comparables.

Beaucoup de pays, sinon tous ceux où est pratiqué ce mode de transport, disposent d'un pôle centralisé où sont enregistrées les demandes et les offres de covoiturage. Ceci permet de localiser et mieux contrôler les acteurs de ce système auquel s'abonnent de plus en plus de nombreux utilisateurs qui y trouvent leur compte.

Le chemin, pour lancer effectivement cette pratique, pourrait être long pour se concrétiser comme on le constate actuellement pour le «e-commerce» qui reste embryonnaire chez-nous, malgré son importance, bien qu'on en parle de façon régulière pour moderniser la relation client-fournisseur qui patine dans ses aspects économiques, notamment.

L'Algérie et le citoyen gagneraient à adopter cette formule économique et environnementale positive sur plusieurs points: on citera l'atténuation de la pollution dans laquelle s'est engagé notre pays à travers la diminution des effets de serre produits par la combustion abusive des carburants fossiles, l'économie de carburants importés (essence), l'usure du parc automobile, une meilleure circulation sur nos routes, la diminution du nombre d'accidents, le temps de travail réel des usagers et leur économie financière...

Enfin tout un panel de résultats concrets à espérer d'une telle initiative que beaucoup ne tarderont certainement pas à saisir.