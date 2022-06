«Cette nouvelle aérogare constitue l'une des grandes réalisations concrétisées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune», a indiqué le ministre des Transports, Abdellah Moundji. En visite d'inspection et de travail, hier, dans la wilaya d'Oran, le ministre a expliqué que «ce projet n'est qu'une petite partie de l'Algérie nouvelle que nous bâtirons tous ensemble et sans exclure personne». Et d'ajouter: «Nous n'arrêterons pas jusqu'à la concrétisation entière de l'Algérie nouvelle.». «C'est ainsi que sera donc la nouvelle Algérie, moderne et qui accédera à l'Histoire», a-t-il souligné, exhortant les journalistes et les hommes et femmes des médias à «vulgariser ces consécrations, en plus de plusieurs autres comme la Grande Mosquée et la gare maritime d'Oran». Le ministre est également revenu sur les dernières évolutions ayant marqué son secteur suite aux deux cadavres retrouvés, récemment, dans un aéronef. «Je serai intransigeant», a-t-il asséné. Plaidant pour «l'intensification des contrôles et la vérification de l'ensemble des appareils», le ministre a souligné qu'«aucun appareil ne décolle sans qu'il ne soit contrôlé de fond en comble», mettant ainsi l'accent sur «la sécurité dans l'enceinte de l'établissement aéroportuaire». «Il faut se prémunir de responsabilités, de l'amour de la patrie et de la profession», a-t-il appelé. Les essais techniques des passages télescopiques pour passagers menant aux avions ont été concluants à 100%. Il s'agit des escalators, des équipements de climatisation, des pompes, le salon, l'éclairage interne et externe, en plus de l'achèvement des tests techniques d'éclairage par l'énergie solaire de la nouvelle aérogare après l'installation de 4.550 panneaux photovoltaïques de haute qualité sur une superficie de 14.500 m2 au niveau du toit de cette installation. Ce projet économisera un taux de 25% de l'énergie devant alimenter l'aérogare de cet aéroport au niveau africain fonctionnant grâce à cette énergie solaire. La capacité de traitement de la nouvelle aérogare est de 3,5 millions de passagers par an, extensible à 6 millions de passagers annuellement. Le projet est équipé d'une zone de fret selon les normes internationales couvrant une superficie de 4.000 m2. L'aérogare est également dotée d'un parking comprenant trois étages de capacité d'accueil de 1.200 véhicules et un autre de la même capacité. Le transport urbain, qui, selon le ministre, connaît des insuffisances constatées, est une partie du programme national de transport». «Le problème sera résolu en fin d'année», a-t-il indiqué. Pour sa part, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yassine Hammadi, a plaidé pour la promotion de la destination Algérie en exploitant les Jeux méditerranéens. «De par son statut de capitale méditerranéenne, Oran fait la promotion de la destination de toute l'Algérie», a-t-il affirmé.