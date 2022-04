Le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, Saïd Chanegriha, a estimé que «ce que le monde d'aujourd'hui enregistre comme mutations géopolitiques profondes et défis sécuritaires complexes, n'est en réalité que le prélude à des changements majeurs qui auront sans aucun doute des impacts et des répercussions sur l'ensemble des États du monde». S'exprimant, lundi lors de sa visite de travail et d'inspection au commandement des Forces de défense aérienne du territoire, le chef d'état-major de l'ANP a assuré que «le contexte actuel complexe aura un impact sur le monde entier sans exception».

Néanmoins, estime-t-il, «au sein de l'Armée nationale populaire, nous n'avons aucun doute en la capacité de notre pays, à traverser avec succès l'épreuve d'adaptation à ces retombées, à travers notamment la construction d'une économie nationale forte, capable d'assurer notre sécurité alimentaire, et la consolidation de la souveraineté géostratégique». Aussi, ajoute-t-il, «l'objectif étant d'aller de l'avant dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle». Par la même occasion il a exhorté les jeunes «en ce contexte particulier, nous voulons que les jeunes générations de demain aient foi en leur pays et ses capacités, entretiennent l'espoir en un avenir meilleur, oeuvrent vers l'excellence professionnelle, basée sur la concurrence loyale».

Soutenant encore une fois « nous voulons que la flamme de l'amour de l'Algérie et le sens du sacrifice demeurent vivaces dans les coeurs et les âmes». Dans ce cadre, il les a encouragés en ce sens: «La concurrence loyale parmi les cadres élites de l'Armée nationale populaire, de sorte qu'il n'y ait place que pour les plus compétents et les plus qualifiés, et de permettre de prendre des responsabilités dans tous les domaines du métier des armes et à tous les échelons de commandement.».

Il précise à ce propos que «ces responsabilités aussi lourdes que sensibles ne peuvent être assumées que par les plus émérites et les plus fidèles à l'Armée et à la Patrie», afin que conçoit-il que «l'Armée nationale puisse mener à bien ses missions constitutionnelles avec loyauté et compétence, en toutes situations et circonstances, et quels que soient les différents défis et enjeux».

Des enjeux engendrés par les hostilités dans le monde d'aujourd'hui depuis le début du conflit russo-ukrainien qui a bouleversé les intérêts d'une Europe, jusqu'au complot complice de cette dernière avec le Makhzen pour déstabiliser le pays.

Pour rappel, cette visite intervient dans l'intérêt de la prise de contact direct avec les personnels. Un intérêt qu'accorde le Haut commandement de l'ANP à ses différentes composantes, d'autant que cette visite coïncide avec l'anniversaire de l'accident d'un crash d'avion à Boufarik en 2018.

Au siège de la 1ère Région militaire qu'il a visitée, hier, le général de corps d'armée s'est adressé aux jeunes militaires affichant sa conviction profonde «que chaque génération a son combat». Relevant les luttes pour la Libération nationale et contre le terrorisme, il a souligné que le combat de l'actuelle génération de militaire «est de sauvegarder l'indépendance de la Nation et sa souveraineté». Pour Saïd Chanegriha, le «combat de conscience des plus dangereux». Il en veut pour cause qu'il se mène «sur le terrain de l'espace virtuel et intellectuel, au sein duquel sont employées les armes non conventionnelles(...)dans un contexte d'une mondialisation dévastatrice.

Le chef d'état-major invite les jeunes militaires à «assimiler les enjeux de cette bataille difficile, mais pas impossible, de comprendre ses dessous et de bien vous y préparer».