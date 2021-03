Mettant en avant les résultats de la dynamique mise en place pour la prise en charge des zones d’ombre et leur impact sur la préparation du Plan de relance économique, le chargé de mission à la présidence de la République, Brahim Merad, a souligné, lundi dernier, à partir de la wilaya de Mascara que « le programme de développement des zones d’ombre à travers le pays, recommandé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ouvre la voie à une amorce économique globale ». Un constat qui confirme l’efficience et la sagesse des décisions prises pour la revalorisation du potentiel économique de ces régions, et surtout pour l’amélioration du cadre de vie de ses habitants. Un programme qui marque une rupture nette avec le traitement réservé à ces zones durant les dernières décennies, où l’ancien système les avait confinées à l’oubli et à un mépris sans nom. Dans ce sillage, il a salué « les efforts considérables fournis, en 2020, pour le développement des zones d’ombre, à travers le pays, comme l’une des priorités du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, couronnés par la réalisation, en un temps court et dans des conditions exceptionnelles, ce qui n’a pas été réalisé durant de longues années.

Toutes les wilayas ont réalisé plus de la moitié des projets programmés, permettant d’améliorer les conditions de vie des citoyens ». Il est clair qu’à travers ces résultats, il y a lieu de considérer les efforts consentis pour rattraper le temps perdu et de poser de nouvelles bases de gestion, en vue d’éviter les dysfonctionnements et les erreurs qui ont amené à l’isolement de ces régions, par le passé.