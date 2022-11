Le 31e Sommet arabe qui s'est tenu, hier à Alger, abordera, aujourd'hui, les grands dossiers qui ont été discutés et ficelés par les ministres des Affaires étrangères au sein de la Commission permanente de consultation de la Ligue arabe.

L'ordre du jour a été préparé en termes de priorité qui caractérise le monde arabe en relation avec le contexte régional et international.

La question palestinienne est présentée comme l'une des priorités des travaux de ce 31e Sommet arabe. Le processus de réconciliation inter-palestinienne se pose comme un grand défi lors des travaux du Sommet au niveau des dirigeants arabes.

La situation politique en Libye figure parmi les dossiers clés, qui va bénéficier d'un débat et un échange sérieux quant à «la question de la tenue d'élections législatives et présidentielle en Libye(laquelle) sera tranchée par des dirigeants arabes», surtout que le volet inhérent à la représentativité du gouvernement de Tripoli doit être une fois pour toutes résolu lors de ce Sommet par les dirigeants arabes et sortir avec une approche commune sur la question libyenne.

La situation actuelle du Soudan est prise en considération dans l'ordre du jour soumis aux dirigeants arabes pour en débattre amplement et trouver un mécanisme efficace et concret pour mettre un terme aux divisions et à l'état d'instabilité qui le caractérise ces derniers temps.

Sur cette question, les dirigeants arabes sont tous unanimes sur la nécessité de «soutenir un retour à l'ordre constitutionnel au moment où le pays connaît des manifestations pour réclamer un pouvoir civil».La relance de l'initiative arabe de paix avec Israël adoptée à Beyrouth en 2002 est introduite dans l'ordre du jour comme un élément crucial dans la perspective d'asseoir une paix durable dans le monde arabe.

Le dossier du Yémen sera abordé avec insistance pour trouver des issues à la crise en recourant à des médiations arabes pour permettre aux forces en conflit de se réunir autour d'une table des négociations afin de mettre un terme à la guerre qui ronge le peuple yéménite. La question de la sécurité alimentaire sera présente avec acuité lors des travaux du deuxième jour du Sommet arabe. La majorité des pays arabes est foncièrement dépendante des importations de céréales, surtout de l'Ukraine. Cette crise alimentaire commence à avoir des effets sur l'économie de beaucoup de pays arabes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'inflation est devenue le spectre de certains pays arabes à cause de l'importation de céréales d'Ukraine et de Russie. Les dirigeants arabes vont débattre d'une nouvelle stratégie agricole pour produire localement le blé. La sécurité hydrique sera également abordée lors du Sommet d'Alger. Ce sujet névralgique a été proposé par l'Égypte en abordant «le conflit du barrage de la Renaissance et la question du partage des eaux du Nil avec l'Éthiopie».

Le dossier de la Syrie sera soumis au débat sur la table du Sommet et essayer de réintégrer cette dernière dans la Ligue arabe.

La question de la réforme de la Ligue arabe requiert une place capitale dans les travaux du Sommet d'Alger. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune va soumettre «au Sommet arabe plusieurs idées visant à réformer la Ligue arabe», a souligné le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.

Le thème de la réforme de la Ligue arabe a été pendant longtemps escamoté durant les sommets précédents. L'Algérie avec certains États arabes tiennent à ce que la Ligue arabe opère des mutations au plan organisationnel et au plan de la gestion des décisions en sortant de l'unanimisme et en travaillant en direction des choix en mesure d'apporter des solutions concrètes aux crises et des situations internes dans le monde arabe.