Face à la flambée inquiétante des cas de contamination à la Covid-19, le Comité scientifique de suivi de l'évolution du Coronavirus a tenu hier, en moins d'une semaine, sa seconde réunion extraordinaire. Plusieurs décisions ont été prises pour tenter de casser la chaîne des contaminations dont, en premier le durcissement des mesures du protocole sanitaire, en raison du laxisme et du relâchement constatés, ces dernières semaines, dans le respect des gestes barrières. Les experts de la santé ont également décidé de décréter la mobilisation maximale au niveau des hôpitaux et la transformation de plusieurs services pour la prise en charge exclusive des malades de la Covid-19. Le Comité scientifique a annoncé, par ailleurs, l'intensification de l'opération de vaccination, qui sera appuyée par une large campagne de sensibilisation, animée par des stars du monde sportif, artistique mais également par des figures médiatiques et des imams. Il est même prévu de recourir à des mosquées pour mener les campagnes de vaccination.