Une délégation parlementaire du Conseil de la Nation prend part aux réunions des commissions permanentes et à la 2e séance de la 3e législature du Parlement arabe (PA), du 24 au 26 novembre au Caire (République arabe d'Egypte), a indiqué jeudi un communiqué du Conseil de la nation."Ces réunions examineront et débattront des thèmes inhérents à la situation prévalant dans le monde arabe et aux voies et moyens de relever les différents défis auxquels fait face l'Oumma dans les domaines politique, sécuritaire, socioéconomique, la législation, la culture, l'éducation, la femme, les jeunes et les droits de l'homme", a précisé le communiqué.La commission permanente chargée des questions de la Palestine avait tenu, mardi 22 novembre 2022, sa première réunion sous la présidence de Adel Al-Assoumi, président du PA, lors de laquelle, les membres de la commission ont examiné les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés, saluant " l'accord de la réconciliation palestinienne, conclu à Alger sous l'égide du président de la République, Abdelmadjid Tebboune".Les membres de la commission "ont mis en avant l'importance de la concrétisation de 'la Déclaration d'Alger' , en vue de consacrer l'unité palestinienne, étant la pierre angulaire dans le processus du peuple palestinien vers l'établissement de son Etat indépendant, avec El-Qods comme capitale".En sa qualité de président de la Commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale au Parlement arabe, Abdelkrim Koreichi a pris part à la réunion du bureau du PA, qui précède les réunions des commissions permanentes et de la séance plénière du PA.