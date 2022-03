Tout comme les Nations unies, le Congrès américain s'attache à la non-reconnaissance de la prétendue «souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental». Cette position a été réaffirmée par le président du Congrès himself, le sénateur Patrick Leahy. Dans une réponse franche aux prétentions de l'occupation marocaine, l'institution américaine a non seulement dit niet, mais elle a également introduit les aides octroyées au Sahara occidental de manière distincte de celles attribuées au Maroc. Le Congrès américain est chargé d'élaborer, de discuter et de voter les lois. Il exerce également un pouvoir sur le budget fédéral des États-Unis, le commerce et la défense du pays. Contrairement aux années précédentes, les élus américains n'ont pas placé le Sahara occidental au titre de la clause relative au Maroc dans la loi de finances 2022, signée, cette semaine, par le président Joe Biden. C'est une première et c'est ce qui explique le refus manifeste du Congrès de toutes les tentatives visant la violation du droit international au Sahara occidental. Le sénateur Patrick Leahy a indiqué dans un communiqué que les aides au Sahara occidental ont été introduites dans un autre article dans le cadre de l'Initiative de Partenariat des Etats-Unis au Moyen-Orient (Mepi). Plus explicite, le document fait état de la poursuite «du soutien au processus politique conduit par les Nations unies» à même de réaliser «une solution politique juste, permanente et acceptable pour les deux parties, à savoir le Maroc et le Front Polisario, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité onusien». Pour le sénateur Leahy, la situation politique au Sahara occidental est une affaire devant être résolue entre les deux parties et non pas par le Congrès. Ce n'est pas la première fois que les élus américains expriment leur opposition à l'occupant marocain. Au tout début de ce mois, des membres du Congrès américain ont appelé le président Joe Biden à ne conclure aucun accord sur l'armement avec le Maroc sur fond de craintes quant à l'utilisation de ces armes contre le peuple sahraoui. Encore plus précis, les sénateurs américains ont souhaité que le «rôle crucial» que jouent les Etats-Unis dans le conflit au Sahara occidental puisse permettre aux Sahraouis d'exercer leur droit inaliénable à l'autodétermination. Dans leur lettre, les congressistes US se disaient «préoccupés» par la politique des Etats-Unis au Sahara occidental, et par les accords sur la vente d'armes au Royaume du Maroc, conclus entre Washington et Rabat. Dans leur missive, les signataires rappellent que l'ancienne administration américaine avait déjà informé en décembre 2020 le Congrès américain de la vente d'armes américaines pour un montant d'un milliard de dollars au Maroc dont quatre drones MQ-9B Skyguardian et des munitions Jdam. Et la signature de cet accord est prévue sous l'actuelle administration. À cet effet, ils appellent l'administration Biden à «ne conclure aucun accord avec le Maroc sur des armes lourdes ou offensives» et précisent que «ces ventes sont inappropriées en raison de l'absence de garanties marocaines que ces armes ne soient pas utilisées contre le peuple sahraoui».