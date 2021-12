Le Premier ministre, ministre des Finances Aïmene Benabderrahmane a présidé, hier, une réunion du gouvernement au siège de la wilaya de Khenchela. La première en dehors d'Alger. Une réunion tenue en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, a rappelé dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre. Approuvée le 3 octobre dernier, par le Conseil des ministres, la réunion a été consacrée à la mise en place d'une feuille de route pour la mise en oeuvre du programme complémentaire de développement au profit de cette wilaya, indique un communiqué des services du Premier ministère. Cette feuille de route accorde la priorité aux projets visant à permettre à cette wilaya d'assurer son développement durable, en orientant les investissements publics vers les domaines et les secteurs créateurs de richesse et d'emplois, à travers l'encouragement des banques et des établissements financiers à financer les projets adéquats à la nature de la région, notamment dans le domaine des

industries agroalimentaires, de l'agriculture et du tourisme thermal. À l'issue de la réunion, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahamane, a annoncé que le gouvernement a mobilisé une enveloppe financière de plus de 113 milliards de DA, en vue de la mise en oeuvre du programme complémentaire de développement de cette wilaya. Cette enveloppe comprend 59 mds de DA destinés aux nouvelles opérations à inscrire, outre 52,76 mds de DA pour les opérations qui devraient être dégelées et 1,54 md de DA en vue de la restructuration du programme en cours (habitat). S'étalant sur 3 ans (2021-2022 et 2023), ce programme sera, réalisé «exclusivement» par le biais de l'outil de réalisation national, précise le communiqué des services du Premier ministère. Une instruction à même de favoriser le recours, en priorité, à l'outil de production nationale, lorsque celui-ci est capable de répondre aux besoins. L'objectif attendu est la substitution aux importations de biens et de services par la promotion de la production nationale. Dans ce cadre, le Premier ministre a souligné que le gouvernement a insisté sur «le respect des délais de réalisation» afin de «permettre aux habitants de la wilaya de bénéficier de ces projets, qui génèreront des centaines d'emplois permanents, voire des milliers», notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie de transformation et même dans le secteur minier. À cet égard, le Premier ministre a révélé la réalisation d'une ligne ferroviaire de 50 km ainsi qu'un réseau de routes pour lesquels un budget non négligeable a été affecté. Ces projets visent, selon le Premier ministre, à faire de la wilaya de Khenchela un «pôle minier», en plus d'être un pôle agricole. Dans ce sens, des «instructions ont été données pour exploiter impérativement toutes les surfaces agricoles existantes et faire de la wilaya un pilier pour assurer la sécurité alimentaire souhaitée», a indiqué Aïmene Benabderrahmane. Lors d'une rencontre tenue au siège de la wilaya, avec les organisations de la société civile, en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, le Premier ministre a souligné que «cette visite du staff gouvernemental à cette wilaya n'est pas fortuite, elle sera suivie d'autres visites de terrain qu'effectueront des ministres» en vue de suivre le taux d'exécution du programme de développement.