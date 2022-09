Les travaux de réalisation d’un complexe industriel d’engins ont repris, jeudi, à Magra, dans la wilaya de M’sila. Le projet d’investissement privé porte sur la réalisation d’un complexe industriel de fabrication de remorques, grues, structures métalliques, matériel roulant, fonderie, fabrication et installation de véhicules, agencements, accessoires et de pièces automobiles, ont indiqué les services de la wilaya. Mobilisant un capital de 1,72 milliard de DA, le complexe s’étend sur une superficie de 8000 mètres carrés, a-t-on précisé. Plus de 200 postes d’emplois directs et 400 autres indirects, seront créés après la concrétisation de ce projet au profit des jeunes de la wilaya de M’sila, notamment de la commune de Magra, a-t-on ajouté, relevant que la mise en services du projet permettra de renforcer l’industrie des véhicules industriels et d’augmenter l’offre de la pièce de rechange pour véhicules.

La reprise des travaux de réalisation de ce projet, suspendus suite à une décision de changement d’activité, a été concrétisée suite à l’intervention de la commission de wilaya de la levée des contraintes que rencontrent les investisseurs, dans la wilaya de M’sila, ont noté les mêmes services.

Pour rappel, plus de 30 unités industrielles créées dans le cadre de l’investissement privé, dans plusieurs secteurs d’activité, sont entrées en production, depuis début 2022, grâce à l’accompagnement des investisseurs, ont conclu les services de la wilaya.