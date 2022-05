Le 60e anniversaire de l'Indépendance nationale s'annonce grandiose au vu du nombre et de la diversité des activités commémoratives programmées à travers le pays. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, parmi les activités prévues, l'une des plus importantes sera sans doute la tenue du premier colloque national sur le commandement de la Wilaya III historique qui aura lieu les27 et 28 juin prochain.

S'inscrivant dans le sillage de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, l'événement est organisé par l'université «Mouloud Mammeri» en collaboration avec le conseil scientifique du Musée régional du moudjahid de Tizi Ouzou. Les organisateurs rappellent que la Wilaya III historique est l'une des régions les plus importantes, lors de la guerre d'indépendance, pour avoir abrité plusieurs étapes décisives et marquantes lors de cette période, comme le tirage de la proclamation du 1er Novembre 1954, ainsi que le nombre élevé des grandes batailles qui s'y sont déroulées. De même que l'Armée coloniale avait organisé de nombreuses grandes opérations dans la Wilaya III dans le but, vain, de mettre un terme à la lutte du peuple algérien pour son indépendance à l'instar de l'opération «Oiseau bleu». Mais grâce au courage des héros comme Krim Belkacem, Amirouche Ait Hamouda, Amar Ouamrane, Ali Mellah et de tant d'autres figures de proue du FLN-ALN, tous les plans de l'armée coloniale ont échoué lamentablement et ont été déjoués. Le colloque en question permettra de revisiter toutes les étapes de la Wilaya III, à savoir: de 1954 à 1956 sous Krim Belkacem, puis de 1956 à 1957 sous Mohamedi Saïd, de 1957 à 1959 sous le colonel Amirouche Ait Hamouda et de 1959 à 1962 sous le colonel Mohand Oulhadj. Les organisateurs soulignent qu'à travers ce colloque, l'objectif consiste à faire connaître la Wilaya III aux nouvelles générations et de mettre en lumière le rôle important et déterminant de cette wilaya dans la lutte armée pour l'Indépendance nationale. Le but consiste aussi à faire connaître les leaders de la même wilaya tout en mettant en relief le rôle joué par chacun des chefs de la Wilaya III durant la Révolution pour l'indépendance algérienne. Toujours dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance, il y a lieu de préciser que la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré le nombre le plus élevé, à l'échelle nationale, concernant la participation au concours national du chant patriotique initié par la Radio nationale. Sur les 350 postulants dans les deux langues amazighe et arabe, 125 sont issus de la wilaya de Tizi Ouzou.