Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, vient de recevoir l'ambassadrice américaine en Algérie, Elizabeth Moore Aubin.

Les deux parties ont fait le point sur l'état de la coopération entre les deux pays, particulièrement dans l'industrie pharmaceutique et les perspectives de son renforcement. Elles ont convenu de soutenir et d'encourager les investissements directs et mixtes, notamment dans la recherche, le développement et la production de médicaments innovants.

L'Algérie veut, faut-il le rappeler, encourager les entreprises américaines à venir investir dans la production de médicaments innovants et ouvrir des marchés d'exportation dans la région.

Les grands laboratoires américains sont ainsi incités à développer leurs investissements en Algérie pour profiter de son statut de future plate-forme régionale de production pharmaceutique, y compris en matière de médicaments innovants issus de la biotechnologie. C'est donc le médicament qui donne le «la» à ce regain de dynamisme que connaissent les relations algéro-américaines et dont l'intérêt a été ravivé par la visite, à Alger, le 30 mars dernier, du secrétaire d'État Antony J. Blinken. Ce dernier a longuement abordé les questions commerciales lors de ses rencontres respectivement avec le chef de l'Etat Abdelmadjid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra. Blinken a eu, également, à rencontrer des représentants d'entreprises américaines en Algérie et évoqué le renforcement des liens économiques et la promotion du commerce et des investissements entre les États-Unis et l'Algérie. «Nous sommes encouragés par le renforcement des relations économiques (...) entre les États-Unis et l'Algérie.

Les entreprises américaines sont de plus en plus nombreuses à chercher à investir en Algérie, et celles qui y sont déjà implantées créent des emplois dans toute une série de secteurs», a noté, après coup, le secrétaire d'État US. Celui-ci indique qu'il collabore avec l'université de Notre- Dame en Indiana pour mettre en place un projet sur trois ans visant à créer un «centre de recherche» établissant un lien entre des instituts de recherche algériens. Chercheurs algériens et américains échangeront autour de cinq domaines clés, à savoir l'intelligence artificielle, les mathématiques appliquées, le changement climatique, les énergies renouvelables, les sciences pharmaceutiques et de la santé et l'agriculture. Ce projet, outre l'échange de compétences, renforcera la capacité de recherche des universités algériennes et créera des liens importants entre les chercheurs algériens et le secteur privé.

Notons que la 53ème édition de la Foire internationale d'Alger FIA qui se déroulera du 13 au 18 juin prochain, aura pour invité d'honneur les Etats - Unis.

Le secrétaire d'État américain n'a pas manqué de saluer le fait que son pays soit l'invité d'honneur de la FIA, la plus grande foire commerciale en Afrique. «Ce choix renseigne sur l'intérêt de l'Algérie pour les produits et la technologie américains»,a- -t-il dit. La FIA 2022 devrait accueillir près de 540 exposants issus d'une vingtaine de pays et activant dans pas moins de 10 secteurs, précise-t-on.